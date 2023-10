Mariasdorf triumphiert bei Sankt Michael

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:59

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SC Mariasdorf mit 2:1 gegen Sankt Michael gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Führung hält bis zum Schluss

Für das erste Tor sorgte Philipp Putz. In der 25. Minute traf der Spieler von Mariasdorf ins Schwarze. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. SC Mariasdorf schoss in der 57. Minute das Tor zum 2:0 durch David Taródi. Johannes Grandits verkürzte für Sankt Michael später in der 66. Minute auf 1:2. Am Ende punktete Mariasdorf dreifach bei der Heimmannschaft.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt Sankt Michael den siebten Platz in der Tabelle ein. Sankt Michael verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Mit dem Dreier sprang SC Mariasdorf auf den fünften Platz der 2. Klasse Süd A. Die Gäste knüpfen mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Mariasdorf sechs Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. SC Mariasdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Kommenden Donnerstag (15:00 Uhr) bekommt Sankt Michael Besuch von SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf. Als Nächstes steht Mariasdorf SV Kroisegg gegenüber (Sonntag, 14:00 Uhr).

2. Klasse Süd A: Sankt Michael – SC Mariasdorf, 1:2 (0:1)

66 Johannes Grandits 1:2

57 David Taródi 0:2

25 Philipp Putz 0:1

