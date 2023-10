Oberschützen weiterhin im Tabellen-Spitzenfeld nach Kantersieg über Welgersdorf

Details Samstag, 21. Oktober 2023 22:01

SV Welgersdorf steckte gegen UFC "PG-Cars" Oberschützen eine deutliche 0:4-Niederlage ein. UFC Oberschützen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Welgersdorf in Runde 12 einen klaren Erfolg.

Souveräner Heimsieg

Adrian Ferenc Pran brachte sein Team in der 16. Minute via Freistoß nach vorn. Roland Szalai trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein und traf vom Elfmeterpunkt zum 2:0. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Marcel Benedek brachte Oberschützen in ruhiges Fahrwasser, indem er ebenfalls per Elfmeter das 3:0 erzielte (71.). Szalai stellte schließlich in der 86. Minute den 4:0-Sieg für die Heimmannschaft sicher. Letztlich feierte UFC "PG-Cars" Oberschützen gegen SV Welgersdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Welgersdorf festigte UFC Oberschützen den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Oberschützen lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 26 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. UFC "PG-Cars" Oberschützen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

SV Welgersdorf besetzt momentan mit 15 Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 21:21 ausgeglichen. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Welgersdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nächster Prüfstein für UFC Oberschützen ist SC Buchschachen (Samstag, 15:00 Uhr). SV Welgersdorf misst sich am selben Tag mit SG EFM Redlschlag (16:00 Uhr).

2. Klasse Süd A: UFC "PG-Cars" Oberschützen – SV Welgersdorf, 4:0 (2:0)

86 Roland Szalai 4:0

71 Marcel Benedek 3:0

26 Roland Szalai 2:0

16 Adrian Ferenc Pran 1:0

