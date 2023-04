Abwechslungsreiches Remis zwischen Wallendorf-Mogersdorf und Ollersdorf

Details Samstag, 08. April 2023 18:54

Das Spiel zwischen Wallendorf-Mogersdorf und SV Ollersdorf endete am Samstagnachmittag im Zuge der 20. Runde mit einem 2:2-Remis. Im Hinspiel waren keine Treffer gefallen.

Beide Teams schlagen nach Rückständen zurück

Vor 50 Zuschauern markierte Blaz Lehko die Führung für Wallendorf-Mogersdorf (36.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Laszlo Daniel Toth zum Ausgleich für Ollersdorf. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 65. Minute erzielte Leonard Horvath das 2:1 für SV Ollersdorf und drehte die Partie damit zugunsten der Gäste. In der 75. Minute brachte Gabor Bartakovics den Ball im Netz des Gasts unter und stellte das 2:2 sicher - gleichzeitig der Schlusspunkt. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Wallendorf-Mogersdorf und Ollersdorf schließlich mit einem Remis.

Wallendorf-Mogersdorf steht mit 16 Punkten auf Platz sechs. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der Gastgeber auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

SV Ollersdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Die Offensive von Ollersdorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 34-mal schlugen die Angreifer von SV Ollersdorf in dieser Spielzeit zu. Nur zweimal gab sich der Gast bisher geschlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Ollersdorf insgesamt nur sechs Zähler.

Wallendorf-Mogersdorf stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) bei FC Minihof-Liebau vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Ollersdorf SV Eltendorf.

2. Klasse Süd C: Wallendorf-Mogersdorf – SV Ollersdorf, 2:2 (1:1)

75 Gabor Bartakovics 2:2

65 Leonard Horvath 1:2

45 Laszlo Daniel Toth 1:1

36 Blaz Lehko 1:0

