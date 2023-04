Leader Burgauberg gewinnt auch bei Eltendorf souverän

Details Samstag, 08. April 2023 08:52

Am Freitagabend verbuchte Tabellenführer Burgauberg im Zuge der 20. Runde einen souveränen 3:0-Auswärtserfolg bei SV Eltendorf und wurde seiner Favoritenrolle damit vollends gerecht. Im Hinspiel hatte USV Burgauberg einen 3:1-Sieg für sich verbucht.

Souveräne Angelegenheit

Vor 150 Zuschauern markierte Mitja Botjak das 1:0 für den Tabellenprimus (31.), der nach einer feinen Kombination aus kurzer Distanz einschiebt. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Milan Horvath versenkte die Kugel zum 2:0 für Burgauberg (50.) und sorgte damit unmittelbar nach dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung. Elvir Goli überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für USV Burgauberg (86.), der nach einem genialen Querpass den Schlusspunkt setzt - 0:3.

Eltendorf befindet sich mit 24 Zählern weiter auf Zwischenrang drei.

Nach 18 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für USV Burgauberg 38 Zähler zu Buche. Mit 41 geschossenen Toren gehört Burgauberg offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Süd C.

Der Motor von SV Eltendorf stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei USV Burgauberg, wo man insgesamt 38 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den ersten Tabellenplatz belegt.

Eltendorf gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei SV Ollersdorf ab. Burgauberg tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 23.04.2023, bei Ollersdorf an.

2. Klasse Süd C: SV Eltendorf – USV Burgauberg, 0:3 (0:1)

86 Elvir Goli 0:3

50 Milan Horvath 0:2

31 Mitja Botjak 0:1

