2. Klasse Süd C: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Stefan Erkinger (USV Burgauberg)

Endergebnis:



1. Stefan Erkinger (USV Burgauberg / 1380 Stimmen)

2. Marc Thier (USV Dobersdorf / 440 Stimmen)

3. Finley Laschalt (SV Rohrbrunn / 428 Stimmen)

4. David Augustin (SV Eltendorf / 388 Stimmen)

5. Marcel Nikitscher (UFC Gerersdorf-Sulz / 324 Stimmen)

6. Christoph Dobernigg (USV Dobersdorf / 319 Stimmen)

7. Philip Rosenecker (ASV Tobaj / 167 Stimmen)

8. Gabor Lanczkor (UFC Gerersdorf-Sulz / 74 Stimmen)

9. Stefan Berzkovics (UFC Gerersdorf-Sulz / 43 Stimmen)

10. Julian Gaal (SV Eltendorf / 28 Stimmen)

