USC Pilgersdorf auf intensiver Suche nach Defensivspieler – Trainer Stefan Pürrer im Interview

Details Mittwoch, 02. Februar 2022 08:21

Der USC Pilgersdorf in neben Lockenhaus-Rattersdorf der zweite Verfolger von Spitzenreiter Schattendorf in der II. Liga Mitte. Dem USC gelang das Kunststück, in den ersten zehn Begegnungen in Serie keine Niederlage zu erleiden, erst die beiden Niederlagen zum Ende der Saison gegen die beiden Erstplatzierten ließ ihn auf den dritten Tabellenrang abgleiten. Nach den zwei Abbruchsaisonen, welche immer auf einem Tabellenplatz im vorderen Drittel beendet wurde, ist man aktuell auf dem dritten Ranking mit der besten Defensive der Liga. Ligaportal sprach mit Trainer Stefan Pürrer, wie er die Herbstsaison gesehen hat und welche Erwartungen es für das Frühjahr gibt.

Ligaportal: Wie erlebten Sie die Herbstmeisterschaft? Gegen Ende der Saison hat man ein wenig geschwächelt und ist auf dem 3. Tabellenplatz gelandet. Welche zentralen Erkenntnisse ziehen Sie aus der Analyse der Hinrunde? Wo hat die Mannschaft das größte Verbesserungspotenzial?

Pürrer: „Unsere Vorgabe war ein Platz im oberen Tabellendrittel, was uns mit Rang drei gut gelungen ist. Wir haben im letzten Sommer fünf Spieler abgegeben und nur zwei Spieler geholt, darum hatten wir eine dünne Kaderdecke, was wir aber weitgehend kompensieren konnten, erst zum Ende der Saison, als noch verletzte Spieler hinzukamen, taten wir uns schwer. Wir haben die beste Defensive der Liga, müssen aber spielerische wieder dorthin kommen, so wie wir am Anfang in die Saison gestartet sind und müssen die Offensive verbessern.“

Ligaportal: Seid Ihr auf dem Transfermarkt tätig geworden?

Pürrer: „Bis zum heutigen Zeitpunkt haben wir noch keine Zugänge, wir sind aber am Ball, wir benötigen einen Defensivspieler, als Abgang haben wir Lukas Karoly zu verzeichnen. Phillip Sperl hat sich im Herbst verletzt und wir auch noch im Frühjahr ausfallen und ein Spieler ist nicht geimpft, den haben wir freigestellt.“

Ligaportal: Wie steht es um den Fitnesszustand der Spieler? Haben alle Akteure ihre Home-Trainings in ausreichendem Maße absolviert? Wie ist Ihr Eindruck diesbezüglich? Das erste Vorbereitungsspiel gegen Markt Neuhodis hat man mit 2:4 verloren. Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus diesem Test?

Pürrer: „Der Fitnesszustand der Spieler war in Ordnung, wir haben sofort mit dem Training im Freien begonnen, waren nicht in der Halle. Die 2:4 Niederlage gegen Markt Neuhodis überbewertet ich nicht, wir haben viel gewechselt und haben in der Woche vor dem Spieltag noch zwei Trainingseinheiten absolviert. Das Wichtigste war, dass sich keine Spieler verletzt haben.“

Ligaportal: Welche Erwartungen haben sie für das Frühjahr?

Pürrer: „Wir möchten den dritten Tabellenplatz absichern und schauen dann, wohin die Reise noch gehen kann. Wir haben keinen Druck und können frei aufspielen.“