Bundesliga-Absteiger Werder Bremen muss bis zum Jahresende auf Nachwuchsstürmer Nick Woltemade verzichten. Der 19 Jahre alte Angreifer musste sich am Donnerstag in Berlin einer Operation am linken Fuß unterziehen.

Nick Woltemade fällt bis zum Jahresende aus (Foto: SID)

Nach elf Erstliga-Einsätzen seit Februar 2020 stand Woltemade in dieser Spielzeit in der Liga nur für 25 Minuten auf dem Platz. Bei seinem Bremer Bundesliga-Debüt war er erst 17 Jahre und 352 Tage alt und löste damit nach 41 Jahren Thomas Schaaf als jüngsten Bundesliga-Profi der Hanseaten ab.

SID