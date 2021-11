Ole Werner ist laut übereinstimmenden Medienberichten Favorit auf den Trainerposten beim Fußball-Zweitligisten Werder Bremen. Knackpunkt bei den Gesprächen könnte sein, dass Werder am Samstag ausgerechnet bei Holstein Kiel, dem Ex-Klub von Werner, antritt (20.30 Uhr/Sport1 und Sky).

Ole Werner war zuletzt 15 Jahre für Holstein Kiel tätig (Foto: SID)

Werner war 15 Jahre für den KSV Holstein tätig gewesen, und die Störche haben kein großes Interesse, dass er als Trainer eines Rivalen an der Förde sein Debüt feiert. Der SV Werder sucht einen Nachfolger für Markus Anfang (47), der am Samstag zurückgetreten war. Ein offenbar gefälschter Impfausweis hatte ihn in die Enge getrieben.

Nach Informationen von deichstube.de soll auch Gerhard Struber von RB New York ein Kandidat an der Weser sein. Angefragt wurden zudem angeblich Daniel Farke (zuletzt Norwich City) und Daniel Thioune (zuletzt Hamburger SV).

Werner hat auf jeden Fall genug Energie für die grün-weiße Mission. "Ich hätte keine Pause gebraucht, um die Batterie wieder aufzuladen", sagte Werner zuletzt bei Sky, er sei nach seinem Rücktritt bei Holstein Kiel bereit für eine neue Aufgabe.

SID