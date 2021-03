Bayern Münchens Fußballerinnen wollen mit ihrem 26. Pflichtspielsieg in Serie ins Halbfinale der Champions League stürmen. Nach dem 3:0 im Hinspiel gegen den FC Rosengard ist die Ausgangsposition des deutschen Vizemeisters für das Viertelfinal-Rückspiel in Malmö am Donnerstag (19.00 Uhr/Sport1) glänzend, der Bundesliga-Spitzenreiter lässt sich aber nicht blenden.

Bayerns Fußballerinnen stehen kurz vor Halbfinaleinzug

"Wir werden nicht auf ein knappes Ergebnis oder ein Unentschieden setzen, sondern auch das Rückspiel mit vollem Fokus und klarem Siegeswillen angehen", sagte Trainer Jens Scheuer. Der schwedische Rekordmeister dürfe trotz des klaren Resultats nicht unterschätzt werden, warnte auch Nationaltorhüterin Laura Benkarth: "Rosengard muss mehr riskieren. Das mischt die Karten neu." Im Visier hat der FC Bayern beim Tanz auf drei Hochzeiten seine zweite Halbfinal-Teilnahme in der Königsklasse nach 2019.

SID