In der UEFA Champions League sind mittlerweile zwei Drittel der Gruppenphase absolviert. In den meisten Gruppen ist noch nichts entschieden und zumindest Platz zwei ist für die meisten Klubs noch in Reichweite. Auch der FC Red Bull Salzburg könnte sich mit einem weiteren Sieg schon das Ticket für die K.O.-Phase sichern. Wer hält dieses Ticket schon in Händen und wer wird am Ende wohl doch auf der Strecke bleiben?

Gruppe A

In dieser Gruppe werden sich wohl die beiden großen Favoriten Manchester City (9 Punkte) und Paris Saint Germain (8 Pkt.) durchsetzen. Club Brügge hat mit vier Punkten nur noch minimale Chancen auf Rang zwei. RB Leipzig ist mit einem Zähler nur Vierter. Für die Bullen geht es nun in den verbleibenden zwei Runden nur noch um Platz 3 und die Europa League. Interessierst du dich für Champions League-Wetten, dann informiere dich online über die besten Quoten und Tipps.

Gruppe B

In Gruppe B ist der FC Liverpool bereits mit zwölf Punkten qualifiziert. Die Reds haben alle vier Spiele gewonnen und können es nun etwas entspannter angehen. Dahinter kämpfen noch der FC Porto (5 Pkt.), Atlético Madrid (4 Pkt,) und der AC Milan (1 Pkt.) um den zweiten Platz. Für die Italiener heißt es im nächsten Duell gegen Atlético Madrid: verlieren verboten. Erst bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des FC Porto in Liverpool, können die Mailänder noch auf den Aufstieg hoffen.

Gruppe C

Ajax Amsterdam hat in dieser Gruppe klar die Nase vorn. Die Niederländer haben zuletzt dem BVB deutlich die Grenzen aufgezeigt und beide Spiele für sich entschieden. Besiktas Istanbul ist noch ohne Punkte und so gut wie raus aus dem Europacup. Um Rang zwei rittern nur noch Borussia Dortmund und Sporting Lissabon, die beide mit je sechs Punkten da stehen. Am 24. November könnte im direkten Duell wohl schon eine Entscheidung fallen. Die Dortmunder mussten in den letzten Wochen auf ihren Torjäger Erling Haarland verzichten und hatten durchaus Schwierigkeiten. Im Hinspiel gewannen die Gelb-Schwarzen vor eigenem Publikum gegen Sporting knapp mit 1:0.

Gruppe D

In der Gruppe mit Real Madrid und Inter Mailand durften sich die beiden Außenseiter Shakhtar Donetsk und FC Sheriff nicht viel ausrechnen. Doch die Moldauer aus Tiraspol überraschten in den beiden ersten Spielen mit Siegen gegen Real Madrid und Donetsk. In den beiden Duellen mit Inter zog man allerdings zweimal mit 1:3 den Kürzeren. Das brachte den italienischen Meister erst wieder ins Spiel um den Aufstieg. Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Real, kam man gegen die Ukrainer nicht über ein torloses Remis hinaus. Die beiden Siege gegen Sheriff spülten die Italiener mit nun sieben Punkten wieder auf Rang zwei hinter Real Madrid (9 Pkt.). Aber auch Tiraspol (6 Pkt.) hat noch alle Chancen auf das Weiterkommen.

Gruppe E

Der FC Bayern München dominiert bis dato die Gruppe E. Mit vier Siegen und 17:2 Toren steht der deutsche Rekordmeister bereits im Achtelfinale. Dahinter dürfte es wohl nur noch zum Zweikampf zwischen dem FC Barcelona und Benfica kommen. Die Katalanen hatten gegen die Münchner keine Chance und verloren auch das Spiel gegen Benfica klar mit 0:3. Nur durch die beiden Siege gegen den Tabellenletzten Dinamo Kiew hat Barca den zweiten Platz inne. Doch um diesen zu verteidigen sollte man gegen benfica nicht noch einmal verlieren.

Gruppe F

Cristiano Ronaldo rettete zuletzt seine Red Devils aus Manchester gleich zweimal gegen Atalanta Bergamo. Im Hinspiel köpfte der Portugiese den 3:2-Siegtreffer, im Rückspiel sorgte CR7 mit seinem Doppelpack zumindest für einen Punkt. Punktegleich mit Manchester United ist der FC Villarreal (7 Punkte) auf Rang zwei und hat im Kampf um das Weiterkommen die besten Karten in der Hand. Atalanta ist mit 5 Punkten aber noch voll im Geschäft. Auch der Vierte der Gruppe, die Young Boys aus Bern (3 Pkt.), haben noch eine kleine Chance auf rang zwei.

Gruppe G

Salzburg hat es im Rückspiel in Wolfsburg verpasst sich das Ticket für das Achtelfinale der UEFA Champions League zu sichern. Nach der 1:2-Niederlage steht man mit sieben Punkten zwar noch immer auf Platz eins, doch die Konkurrenten rückten näher. Lille und Wolfsburg sind den Bullen aus Salzburg mit je fünf Zählern schon dicht auf den Fersen. Doch bei einem Sieg Salzburgs in Lille wäre das Team von Trainer Matthias Jaissle für die K.O.-Phase qualifiziert. Bei einem Unentschieden müsste man wohl im letzten Spiel gegen den FC Sevilla zumindest noch einem Punkt holen um sich einen der wezi ersten Plätze zu sichern.

Gruppe H

In der italienischen Serie A läuft es für die „Alte Dame“ nicht gerade zufriedenstellend. In der Champions League lachen die Juventini allerdings von Platz eins. Mit den erreichten zwölf Punkten ist Juventus Turin bereits qualifiziert. Der FC Chelsea (9 Pkt.) kann den Italienern aber noch den Gruppensieg streitig machen. Dahinter haben St. Petersburg und Malmö nur noch ein Ziel und das heißt Europa League. Allerdings waren die Schweden aus Malmö im Hinspiel in St. Petersburg chancenlos und verloren mit 0:4.

