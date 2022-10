Auch nach dem 4. Spieltag in der Champions League bleibt Österreichs Fußball-Flaggschiff FC Salzburg einzig in Gruppe E unbesiegt. Bei Dinamo Zagreb gelang der Elf von Chefcoach Matthias Jaissle das dritte 1:1-Remis in dieser Königsklassen-Saison, dazu noch der 1:0-Hinspielsieg in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim gegen Zagreb, macht ergo stolze 6 Punkte und aktuell Rang 2 hinter dem nächsten Gegner FC Chelsea (7 Punkte) - am 25. Oktober ab 18:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Nachfolgend Statements vom bis zum Abpfiff hochspannenden & -intensiven Match. Siehe auch Spielbericht.





„Wir haben das direkte Duell mit Zagreb gewonnen“

Matthias Jaissle (Trainer FC Salzburg) über...

…das Spiel: „Wir sind gut gestartet und haben das verdiente 1:0 gemacht, dann haben wir den Faden verloren und den Gegner in seine Muster kommen lassen. Wir haben es da nicht geschafft, permanent den nötigen Stress zu erzeugen. Am Schluss war es wieder deutlich besser. Wenn man das komplette Spiel betrachtet, geht das Unentschieden in Ordnung. Speziell in der letzten halben Stunde waren wir aber nochmals richtig am Drücker, da hätte ich mir gewünscht, dass wir das 2:1 schießen.



…das Ergebnis: „Wir haben das direkte Duell mit Zagreb gewonnen und daraus das nötige Selbstvertrauen für die letzten zwei Aufgaben gewonnen.“



…die jetzigen Chancen in der Gruppe: „Es ist eine brutale Gruppe, es bleibt bis zum Ende ein harter Fight. Wir wollen international überwintern. Durch das gewonnene direkte Duell gegen Zagreb stehen die Zeichen jetzt ganz ordentlich dafür, aber noch ist nichts entschieden.“



…die Tabellensituation: „Ist stark und darauf sind wir auch stolz. Wir sind immer noch ungeschlagen.“

"Haben uns was anderes vorgenommen"

1:0-Torschütze Nicolas Seiwald (FC Salzburg):

...das Spiel: „Wir haben uns was anderes vorgenommen, aber mit dem Spielverlauf können wir zufrieden sein, dass wir dann ein X daraus machen. Am Schluss können wir die Tore machen, da haben wir die Chancen, aber in der ersten Stunde haben wir nicht unser Spiel auf den Platz gebracht. Von daher sind wir zufrieden, bleiben weiter ungeschlagen, sind positiv und schauen weiter.“



…sein Tor: „War tatsächlich absichtlich. Bin glücklich darüber.“



Oumar Solet (FC Salzburg) über...

…Fazit zum Spiel: „Ein Sieg wäre möglich gewesen. Aber man muss mit diesem Mindestziel, dem einen Punkt, heute davongehen. Jetzt hat man keine schlechten Voraussetzungen in der Gruppe.“



…das Ergebnis: „Ist ein gutes Ergebnis. Man ist auf Kurs.“



…die kommenden Spiele: „Wir werden alles dafür tun, dass wir weiterhin punkten und gute Leistungen zeigen.“



Kapitän Andreas Ulmer (FC Salzburg) über...

...das Spiel: „War nicht unser bestes Spiel heute. Sind gut reingestartet, aber Dinamo hat dann den Druck erhöht und wir konnten uns nur schwer befreien. Aber in der zweiten Halbzeit sind wir besser im Spiel gewesen, waren auch gefährlicher. Mit dem Punkt können wir dann auch zufrieden sein.“



…Tabellenstand: „Spannend. Es kommen jetzt noch zwei richtig spannende Spiele auf uns zu. Ist noch alles drinnen.“

"Wenn man den Spieler & Mensch kennt, tut es unheimlich weh"

Christoph Freund (Sportdirektor FC Salzburg) in der Halbzeit über...

…die 1. Halbzeit: „Wir haben nicht so Zugriff, wie wir uns das vorstellen, obwohl wir eigentlich einen perfekten Start gehabt haben. Wir müssen aggressiver werden, mutiger sein und wenn wir die Chance haben, schnell umzuschalten, dann müssen wir das mit mehr Überzeugung machen.“



…Bedeutung des Spiels: „Ein sehr, sehr wichtiges Spiel, hinsichtlich Platz zwei oder drei in der Gruppe. Hat eine große Bedeutung und das merkt man auch.“



…Ex-Salzburger Enock Mwepu, der wegen einer vererbten Herzkrankheit seine Karriere beenden muss: „Ist extrem schwer zu akzeptieren. Wenn man den Spieler und Mensch kennt, dann tut es unheimlich weh. Sehr, sehr bitter für ihn. Aber ich bin davon überzeugt, dass er auch auf anderer Ebene Karriere machen wird, weil er ein sehr, sehr intelligenter junger Bursche ist, aber ist natürlich extrem bitter.“

„Gott sei Dank ist es dann noch beim 1:1 geblieben“

Robert Ljubicic (Dinamo Zagreb) über...

...das Spiel: „Wir waren bis zur 70. Minute sehr stark, aber Salzburg hat dann ihre Räume gehabt. Sie haben gesehen, dass wir ein bisschen geöffnet haben und Gott sei Dank ist es dann noch beim 1:1 geblieben.“.

…den Punkt & Tabellensituation: „Nehmen den einen Punkt mit und schauen schon auf Milan.“

'Wechselbad der Gefühle bei Dinamo Zagreb'



Die Nachlese zum Spiel. #ZAGSAL #UCL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 11, 2022

Statement-Quelle: Sky

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty