Unfassbar und für Fußball-Fans nicht nachvollziehbar, was wenige Tage nach dem Champions League-Viertelfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea London (2:0) nun zu Tage gekommen ist. Die Anhängerschar vom Premier League-Team von Frank Lampard sind schockiert und empört zugleich, nachdem ein Video bei Social Media aufgetaucht ist, das zeigt, wie Abwehrspieler Wesley Fofana kurz vor dem zweiten Gegentor der Blues im Estadio Bernabeau im eigenen Strafraum LIEST!

Zwei Akteure, die in diesen Wochen mit negativen Schlagzeilen von sich reden machen: Reals Valverde (li.) nach seiner Parkhaus-Prügel-Attacke - mit juristischen Folgen - und Chelseas Fofana, der es im eigenen Strafraum zwar ruhiger anging...wobei Fofanas Fauxpas fatale Folgen hatte...Tor zum 2:0 für Real Madrid.

Fotanas Fauxpas mit fatalen Folgen

Im Spiel-Protokoll wurde die 74. Minute geschrieben: Real Madrid führte einen Standard aus. Doch während der Ball schon wieder rollt, schaut Wesley Fofana kurzvor dem Gäste-Gehäuse stehend auf eine Notiz, die dem 22-jährigen Abwehrspieler (aktueller Marktwert des fünfmaligen U-21-Nationalspielers von Frankreich) kurz vorher zugesteckt worden war. Laut englischen Presseberichten angeblich eine taktische Maßgabe von Interimstrainer Frank Lampard.

Als Fofana den Kopf hebt, rollt der Real-Angriff bereits. Querpass auf Asensio. Der schiebt unbedrängt an Fofana vorbei zum 2:0 ein. Ein Ergebnis, das im Rückspiel am Dienstag in London (ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) gegen die abgezockten Real-Profis um den 37-jährigen Luka Modrić deutlich schwerer zu drehen sein wird, als es ein 0:1 gewesen wäre. Dementsprechend schäumen viele Chelsea-Anhänger geradezu vor Wut.

Is that defensive "expert" still at the club? state of defending at that corner, looks like Fofana is reading a note when ball comes in! pic.twitter.com/ygLvLvFKOt — RoyalBlueChelsea⭐⭐ (@CFCROYALBLUE) April 12, 2023

Chelsea-Fans schäumen vor Wut auf

Ein Chelsea-Fan twitterte: „Ist dieser Defensive-Experte immer noch im Verein? Was für eine Art zu verteidigen ...". Ein anderer rechnet nicht nur mit Fofana, sondern auch mit dessen umstehenden Nebenleuten ab: „Das ist verrückt, die Hälfte von ihnen hat der Aktion den Rücken zugedreht, zeigt in verschiedene Richtungen. (...) Fofana sieht aus, als würde er ein Buch lesen. Kleine Dinge machen den Unterschied. So frustrierend, solche Tore zu kassieren."

Und ein dritter nimmt den Trainer mit in die Verantwortung: „Das geht auf Lampard! Jemandem vor einem Freistoß eine Notiz zukommen zu lassen – schockierend!"

Fofana kam vergangenen Sommer für 80 Mio Euro von Premier League-Konkurrent Leicester zu Chelsea. Im Winter weiteten die neuen Bosse ihre Gesamt-Ausgaben für diese Saison in einem wahren Shopping-Rausch auf über 600 Mio Euro für neue Stars aus.

Genutzt hat all das wenig. In der Premier League abgestürzt auf Platz 11, raus in Englands Pokal-Wettbewerben. Trainer Graham Potter musste (nach Thomas Tuchel zuvor im Herbst) gehen.

Kommt Julian Nagelsmann zu "Blues"?

Jetzt sucht man bei den Blues einen neuen Coach, der die vielen Stars zu einem echten Team zusammenschweißt. Ein Kandidat: Ex-FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Dienstagabend müssen Fofana & Co. im Rückspiel gegen Real nun den nächsten Rückschlag abwenden. Um nicht aus der Königsklasse zu fliegen, sollten sie dann allerdings deutlich wachsamer sein.

