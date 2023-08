Meister KI Klaksvik von den Färöern sorgt in der Qualifikation zur UEFA-Champions League weiter für Furore. Das Team aus dem 5000-Einwohner-Städtchen Klaksvik warf nach dem ungarischen Champion Ferencvaros Budapest auch den schwedischen Fußball-Meister BK Häcken aus dem Wettbewerb und stieß als erster Klub von den Schafsinseln in die 3. Runde vor.

Johansson bejubelt den Quali-SIeg

Jetzt gegen ehemaligen Erling Haaland-Klub

Klaksvik setzte sich am Mittwoch in Schweden im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Held des Abends wurde Schlussmann Jonathan Johansson, der vergangene Saison noch als Feldspieler für den norwegischen Fünftligisten Majorstuen FK gespielt hatte. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 (2:2, 1:1) gestanden, das Hinspiel endete 0:0. Zweifacher Torschütze war Arni Frederiksberg, der schon beim 3:0-Auswärtssieg gegen Ferencvaros zwei Tore erzielt hatte.

In der dritten Runde (8./15. August) kämpft Klaksvik gegen den norwegischen Meister Molde FK - dem Jugendklub von Erling Haaland (Manchester City) - um einen Platz in den Play-offs. Sollte der Außenseiter von den Färöer verlieren, geht es in den Play-offs zur Europa League weiter.

