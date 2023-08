Im europäischen Spitzenfußball gab es nach den eher ruhigen Jahren der Covid-Krise wieder um einiges mehr Transfers. Doch viele bekannte Kicker sind nicht nur innerhalb Europas umgezogen, viele hat es auch nach Saudi Arabien oder in die USA gezogen. Wir von Ligaportal haben uns einmal die Toptransfers und spektakulärsten Wechsel angesehen und zusammengetragen. Die Transfers unterliegen dabei keinerlei Ranglisten von Ablösesummen oder Klubranglisten.

Jude Bellingham

Der 20-jährige englische Nationalspieler machte sich in den letzten Jahren bei Borussia Dortmund einen guten Namen und hat sich in diesem Sommer entschlossen den Weg nach Madrid einzuschlagen und wurde Klubkollege von David Alaba. Bellingham, der 2020 aus Birmingham um elf Millionen Euro zum BVB wechselte, kostet den Madridista rund 103 Millionen Euro und soll die nächste Generation im zentralen Mittelfeld verstärken. Da Kross und Modric schon im fortgeschritteneren Fußballalter sind, sollen junge Spieler wie Bellingham, Valverde, Camavinga oder Tchouaméni die neue Generation bilden.

Declan Rice

Der nächste junge Brite hat in diesem Sommer seinen Arbeitgeber gewechselt. Der Mittelfeldspieler war auch beim FC Bayern München und Manchester City Thema, doch Rice entschied sich für den FC Arsenal. Die „Gunners“ haben, nach dem Vizemeistertitel in der englischen Premier League, in den Sommermonaten mächtig aufgerüstet. Neben Rice sind nun auch Spieler wie Kai Havertz (von Chelsea), Jurrien Timber (Ajax Amsterdam), oder Nicolas Pepe (zurück aus Nizza) in den Kader der Londoner. Rice kostete den „Gunners“ rund 116 Millionen Euro.

Christopher Nkunku

Der französische Nationalspieler war bei RB Leipzig ein Leistungsträger und mischte mit seinen 16 Treffern die Deutsche Bundesliga auf und war mitverantwortlich für die letzten Erfolge der Bullen aus Leipzig. Nkunku kam 2019 von Paris Saint Germain nach Leipzig und zieht nun weiter zu den Blues des FC Chelsea London. Nkunku gilt auch in der Equipe Tricolore als Zukunftshoffnung und soll den FC Chelsea wieder in die internationalen Ränge der Premier League führen. Die Leipziger generierten für den 25-Jährigen eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro.

Dominik Szoboszlai

Ein weiterer Leistungsträger verließ in dieser Transferperiode Bundesligisten RB Leipzig und zog auf die Insel. Der FC Liverpool ließ sich den Freistoß- und Fernschussspezialisten ganze 70 Millionen Euro kosten. Der Ungar ist bereits bei den Testspielen der Reds in vollem Einsatz und stand zuletzt beim Test gegen den FC Bayern München in der Startelf. Der ehemalige Salzburg-Profi hat damit auch den Sprung geschafft. Salzburgs Talentepool hatte in den vergangenen Jahren Spieler wie Sadio Mane, Marcel Sabitzer, Naby Keita, Erling Haaland und viele mehr in die Topligen Europas geliefert.

Lionel Messi

Natürlich darf in dieser Liste der Transfer des mehrfachen Weltfußballers Lionel Messi nicht fehlen. Nach Cristiano Ronaldo muss sich Europa vom zweiten Superstar verabschieden. Der Argentinier wurde im Winter mit seinem Nationalteam Weltmeister und hat sich in diesem Sommer von PSG gelöst und wechselte ablösefrei in die USA zu Inter Miami. Kaum war der Weltstar am Platz, hatte er schon die Gegner zur Verzweiflung gebracht. In seinen ersten drei Spielen für den Tabellennachzügler Miami hat „La Pulga“ bereits fünfmal getroffen und hat die Krise des „Beckham-Klubs“ für beendet erklärt.

Weitere Toptransfers und Gerüchte

Bei Juventus Turin könnte sich in den nächsten verbleibenden Wochen noch einiges tun. Laut einigen Sport-Medien soll sich die „alte Dame“ in Gesprächen mit Inters Romelu Lukaku befinden. Das würde aber auch einen Abschied von Dusan Vlahovic mit sich ziehen. Juan Cuadrado ist bereits bei Inter Mailand unter Vertrag, dafür holten die Turiner Weston McKennie aus Leeds zurück. Bei Real Madrid ist man nach wie vor in Vorfreude auf Kilian Mbappé. Doch der Franzose wird wohl erst im nächsten Sommer zu den Königlichen wechseln. Dafür krallten sich die Madridista den ehemaligen Bundesligastürmer (Hoffenheim, Frankfurt, Hannover) von Espanyol Barcelona um sechs Millionen Euro. Der FC Bayern München baggert immer noch an Englands Topscorer Harry Kane von Tottenham. Bei Napolis Abwehrspieler Min-jae Kim, Dortmunds Raphael Guerreiro oder Konrad Laimer (Leipzig) hat es bereits geklappt. Paris Saint Germain muss zwar in Zukunft ohne Lionel Messi auskommen, konnte aber namhafte Neuzugänge wie Marco Asensio (Real Madrid) oder Milan Skriniar (Inter Mailand) präsentieren.

Marcel Sabitzer und Konrad Laimer sind aus österreichischer Sicht die Toptransfers in Europa. Sabitzer wechselt die Seiten und verließ den FC Bayern München in Richtung Dortmund. Konrad Laimer übernimmt sozusagen den Platz Sabitzers beim deutschen Rekordmeister Bayern.

Foto-Credits: Imago