Gerardo Seoane fiebert dem Derby gegen Köln entgegen.

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat vor dem Derby gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Emotionskontrolle und Fairness gefordert. "Es kann Zweikämpfe und Spielsituationen geben, in denen die Emotionen hochkochen können", sagte der Schweizer: "Vor allem Emotionskontrolle ist wichtig."

Am liebsten möchte der 45-Jährige den Erzrivalen "fußballerisch bekämpfen" und betont dabei, dass es "auf jeden Fall fair bleiben soll". Die 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel sieht Seoane bei seinen Spielern als "Zusatzmotivation, um den Zuschauern einen erfreulichen Nachmittag und einen Sieg schenken zu können".

Mit Blick auf das nachzuholende DFB-Pokalviertelfinale in Saarbrücken am Dienstag (20.30 Uhr/Sky und ZDF) sei ein gutes Resultat wichtig, weil jedes Ergebnis einen Einfluss auf die Stimmung und die Gemütslage habe. Personell hat der Coach am Wochenende nahezu freie Auswahl. Bis auf die beiden Angreifer Alassane Plea und Tomas Cvancara stehen ihm alle Profis zur Verfügung.

© 2024 SID