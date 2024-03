Will mit Bayer nächsten Schritt machen: Xabi Alonso

Spitzenreiter Bayer Leverkusen will zum Abschluss des 25. Spieltages in der Fußball-Bundesliga den nächsten Schritt Richtung Titelgewinn gehen. Der souveräne und noch ungeschlagene Tabellenführer gilt aufgrund seiner bisherigen Saisonsleistung auch im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg ab 19.30 Uhr als klarer Favorit. In den vorherigen Nachmittagsspielen treffen zunächst um 15.30 Uhr der VfL Bochum und der SC Freiburg sowie um 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim aufeinander.

Das vielleicht letzte Duell der Startrainer Jürgen Klopp und Pep Guardiola kann in der englischen Premier League wegweisende Bedeutung für das Meisterschaftsrennen haben. Klopps FC Liverpool würde im Falle eines Erfolgs gegen Guardiolas Triple-Gewinner von Manchester City mit vier Punkten Vorsprung auf den Titelverteidiger in die letzten zehn Runden gehen. Anpfiff ist um 16.45 Uhr MEZ.

Im Titelkampf der Handball-Bundesliga kann am Sonntag eine Vorentscheidung fallen. Spitzenreiter Füchse Berlin will ab 16.00 Uhr bei Verfolger SC Magdeburg mindestens seinen derzeitigen Vorsprung von drei Punkten behaupten.

