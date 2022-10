bwin.com, offizieller Partner der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League, und ligaportal haben Ende September für das Auswärtsspiel von Austria Wien gegen Villarreal in der Conference League (6. Oktober) 1 x 2 VIP-Tickets & 500 € Reisebudget verlost. Der glückliche Gewinner Fabian Flügel berichtet nun ausführlich auf ligaportal.at über diese tolle Erfahrung - wenngleich das Endergebnis aus Austria-Sicht leider sehr enttäuschend war.

Fabian Flügel berichtet:

Nachdem die Austria dieses Jahr zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit wieder im internationalen Geschäft vertreten ist, kam der Entschluss den Verein erstmals auch auf europäischer Ebene bei einem Auswärtsspiel zu begleiten. Mit Villarreal als Gegner und Valencia als Spieldestination war das Reiseziel auch schnell gefunden. Nicht so aber die Reise an sich. Nach zeitlichen Einigungsschwierigkeiten innerhalb der geplanten Reisegruppe und unzähligen gescheiterten Suchanfragen nach passenden Flügen kam dann letzten Endes auch noch die Absage für einen Platz bei der von der Austria organisierten Fanreise. Nach einem letzten Versuch die Reise eine Woche vor dem Spiel selbst zu organisieren, kam die ernüchternde Erkenntnis: Das wird nichts mehr. Alibimäßig wurde dann noch bei einem Gewinnspiel von bwin und ligaportal teilgenommen.

Unverhofft kommt oft - eine Reise nach Valencia

Am Freitag, während gerade der Bart gestutzt werden sollte, läutete auf einmal das Telefon. Unbekannter Teilnehmer. Ein Anruf, den man gern auch mal ignoriert. In dem Fall glücklicherweise nicht, denn am anderen Ende des Telefons meldete sich jemand von ligaportal.at. Mir wurde mitgeteilt, dass ich das Spiel zwischen Villarreal und Austria Wien leider nicht vor dem Fernseher mitverfolgen werden kann, da ich zwei VIP-Tickets und 500 € Reisebudget für das Spiel gewonnen habe. Ich konnte mein Glück kaum fassen.

Buchungsschwierigkeiten Adieu. Valencia, wir kommen!

Sechs Tage vor dem Spiel standen mein Vater und ich noch immer ohne Flugtickets und Unterkunft da. Mit der Aussicht auf VIP-Tickets und der neu gewonnenen Motivation durch die „kleine“ finanzielle Unterstützung, konnte die Reise dann doch recht zeitnah gebucht werden. Zwar musste ein wenig aus eigener Kasse nachgeholfen werden und ein kleiner Umweg über Mallorca in Kauf genommen werden, aber die Reise war gebucht und fixiert.

Ankunft in Valencia

Am Mittwoch, dem 5. Oktober, begann unsere Reise aus dem bereits herbstlich kühlen Wien in Richtung Süden. Gegen 17:00 Uhr sind wir dann bei angenehmen 24 Grad und Sonnenschein in Valencia gelandet. Nach dem Check-in im zentral gelegenen Hotel wurde zunächst die unmittelbare Nachbarschaft erkundigt, bevor es am Abend noch ein letztes Mal in diesem Jahr zum Meer ging. In der Nähe des Strandes besuchten wir dann den „Mercabanyal“ im alten Fischerviertel von Valencia. Wo einst eine Lagerhalle für Fische war, ist heute eine Art moderner Streetfood Gastro-Markt, der ein wenig an das kulinarische Angebot beim Filmfestival am Rathausplatz mit spanischem Flair erinnert. Nach dem Verzehr diverser Tapas und einiger Biere ging es weiter in Richtung Studentenviertel, wo wir einen Freund zum Champions League schauen getroffen haben, der im Moment auf Auslandssemester in Valencia ist. Wir widmeten uns jedoch mehr dem Bier trinken und wurden intensiv mit der spanischen Trinkkultur des Tequilas vertraut gemacht, weshalb der Heimweg zum Hotel im Anschluss durchaus eine kleine Herausforderung darstellte.

Spieltag in Valencia

Dezent verkatert erfüllten wir – nach dem Frühstück, das in Spanien gnädigerweise auch noch um 11:30 Uhr in Anspruch genommen werden kann - unsere Pflicht als Touristen und waren bei ein paar der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt Valencias. Unter anderem sahen wir uns den Mercado Central an, der ein wenig an den berühmten Mercat de la Boqueria an der Rambla in Barcelona erinnert. Dort haben wir uns, obwohl die Austria nur in der Conference League spielt, den iberischen Schinken gegönnt, der laut Verkäufer in der Champions League mitspielt. Um in genau zu zitieren „This ham is Champions League, it is like David Alaba in Austria“. Er hat uns nicht belogen, geschmacklich war der wirklich sensationell. Mit über 20€ für 90g war auch der Preis königlich oder wie Raf Camora zu sagen pflegen würde „aus einer anderen Liga“. Danach klapperten wir noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten wie den Glockenturm El Miguelete ab, von dem man einen wunderschönen Ausblick über die Stadt hat und die San Nicolas Kirche, die häufig auch gern als valencianische „Sixtinische Kapelle“ bezeichnet wird.

Zeit für die Vorbereitung aufs Match

Nach der Erfüllung des touristischen Parts widmeten wir uns dem Grund wegen des wir überhaupt erst in Valencia waren. Wie es die österreichische Fankultur vorschreibt, braucht man für ein Fußballspiel ordnungsgemäß zumindest ein Bier. Dementsprechend setzten wir uns in ein Lokal an der Straße und stimmten uns langsam auf das bevorstehende Spiel zwischen Villarreal und Austria Wien ein. Wir waren nicht die Einzigen, denn bereits den ganzen Tag über, trafen wir in der Stadt immer wieder andere Austria-Fans und diese machten sich langsam aber doch in vereinzelten Lokalen bemerkbar und stimmten immer wieder Fangesänge an. Zur endgültigen Einstimmung auf das Spiel machten wir uns dann gemächlich auf den Weg zum Fantreffpunkt der Veilchen am Plaza del Ayuntamiento, wo jeder mitgereiste Austrianer einen Fan-Schal bekommen hat.

Für mich persönlich hatte es einen ganz eigenen Flair im Ausland Fans seiner Mannschaft zu treffen und hunderte Kilometer weit weg von zu Hause mit ihnen zu plaudern, gemeinsam zu singen und zu feiern.

Auswärts ist man nicht immer asozial

Langsam aber doch bewegte sich der Fan-Mob in Richtung Stadion. Die Austria ist ja durchaus bekannt dafür, speziell auswärts einige Randalierer und Grenzgänger unter ihren Fans zu haben, die gern Probleme machen. In Valencia war davon jedoch keine Spur. Bis auf das Abfackeln von ein paar Bengalen und das Entsorgen von Bierbechern auf der Straße verlief der Weg zum Stadion friedlich. Natürlich sorgte er für Aufsehen und die ein oder andere Person wird vom Gegröle der Fans nicht begeistert gewesen sein, aber Krawalle blieben aus.

Die Erfahrung der spanischen VIP-Verhältnisse

Angekommen beim Heimstadion von Levante, dem Estadio Ciudad de Valencia, in dem derzeit die Heimspiele von Villarreal ausgetragen werden, weil das Heimstadion Estadio de la Ceramica umgebaut wird, trennte sich unser Weg von dem der Austria Fans. Mit hungrigen Bäuchen und voller Vorfreude machten wir uns auf die Suche nach dem VIP-Klub. Dort angekommen machte sich dann allerdings ein wenig Ernüchterung breit, denn der VIP-Klub eines mittelgroßen spanischen Clubs kann mit den hohen Standards, die man aus österreichischen VIP-Klubs gewohnt ist, leider nicht ganz mithalten.

Stimmung Top, Ergebnis Flop

Eine anfangs relativ ausgeglichene Begegnung schlug, wenn man mit der Austria sympathisiert, ziemlich schnell eine unerfreuliche Richtung ein. Am Ende zeigte der Champions League Halbfinalist aus der vergangenen Saison den Wienern die Grenzen auf und fegte sie trotz gefühltem Schongang mit 5:0 vom Platz. Was man den Fans der Austria jedoch zu Gute heißen muss ist, dass sie ihre Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute lautstark unterstützt haben und dabei auch einen guten Eindruck bei den spanischen Fans hinterlassen haben. Gemeinsam ließ man eine Welle durchs Stadion gehen und im Anschluss an das Spiel haben etliche Fans ihre Schals ausgetauscht, so auch meine Wenigkeit. Dass es am Heimweg dann erstmals auf unserer Reise zu regnen begann, trübte die Stimmung zwar ein wenig, war aber angesichts der für spanische Verhältnisse überschaubaren Wetterprognose längst überfällig gewesen.

Heimreise und Resümee einer speziellen Reise

Am nächsten Tag traten wir dann am frühen Nachmittag die Heimreise in Richtung Wien an. Aufgrund einer dreistündigen Verspätung der Maschine in Mallorca sind wir erst um 01:30 Uhr in Wien gelandet. Vollkommen erschöpft und müde, aber um eine einmalige Erfahrung reifer. Ich bedanke mich bei ligaportal und bwin für dieses grandiose Gewinnspiel und die tolle Reise, die ich dadurch machen konnte.

Außerdem hoffe ich, dass die Austria, mit der aus dem Derbysieg gewonnenen Euphorie, heute vor heimischem Publikum auch gegen Villarreal Punkte mitnehmen kann. Bei diesem Spiel werde ich auch wieder dabei sein, allerdings wird das Spiel, unabhängig vom Ergebnis, nicht mit der Reise nach Valencia zu vergleichen sein. In diesem Sinne noch ein letztes Mal danke für diese tolle Möglichkeit an bwin und ligaportal.at!

Fotos: Privat