SK Sturm Graz vs. Feyenoord: 1 x 2 VIP-Tickets für Europa-League-Hit zu gewinnen!

bwin.com und ligaportal.at verlosen für den Kracher von Sturm Graz in der vorletzten Runde der UEFA Europa League-Gruppe F gegen Feyenoord Rotterdam - Donnerstag, 27. Oktober, ab 21 Uhr im Ligaportal-Ticker - 1 x 2 VIP-Tickets sowie eine Dress - und du kannst gewinnen! Nach vier Runden ist die Gruppen-Konstellation an Dramatik kaum zu überbieten. Alle vier Klubs haben fünf Zähler auf dem Konto und somit in "eigener Hand", um einen der beiden begehrten vorderen Plätze zu ergattern.

Schon gelesen?

Austria-Fan Fabian Flügel berichtet: Wenn ein ligaportal-Gewinnspiel zu einer unvergesslichen VIP-Reise wird!

Gewinn des Europapokal der Landesmeister unter Trainer Ernst Happel

Der Sportclub Feyenoord Rotterdam wurde am 19. Juli 1908 gegründet, die Vereinsfarben sind rot-weiß-schwarz. Feyenoord wurde 15x Niederländischer Meister und 13x Cupsieger und ist neben Ajax Amsterdam und der PSV Eindhoven einer der drei großen Vereine im Lande. Seit 1921 spielt der Traditionsklub aus der Hafenstadt in der Provinz Südholland in der höchsten niederländischen Spielklasse (seit 1956 Eredivisie). 1970 gewann Feyenoord als erste niederländische Mannschaft unter dem Wiener Erfolgstrainer Ernst Happel den Europapokal der Landesmeister (Vorgänger der Champions League) und den Weltpokal für Klubmannschaften, dazu 2x den UEFA-Pokal.

"Final-Charakter-Partie" um Aufstieg zwischen Sturm & Feyenoord

Am Donnerstag, 27. Oktober, gastiert Kultklub Feyenoord zum wegweisenden, eminent bedeutsamen Europa League-Match beim österreichischen Vizemeister SK Sturm Graz.

Mit bwin und ligaportal habt ihr die einmalige Chance auf den Gewinn von VIP-Tickets.

Außerdem verlost unser Partner bwin auch noch eine Dress!

GEWINNSPIELFRAGE:

Welcher Österreicher spielt derzeit bei Feyenoord Rotterdam und ist dort Abwehrchef?

Bitte sende die Antwort per E-Mail mit dem Betreff "Sturm VIP" an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (bitte zusätzlich Vor- und Nachname, Adresse sowie Handynummer und Kleidergröße [S, M, L, XL, ..] angeben)

Das Gewinnspiel endet am kommenden Sonntag, den 23. Oktober 2022 um 10:00. Keine Barablöse möglich. Die Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt.