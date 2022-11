Der FC Salzburg hat nach seinem Umstieg von der Champions League in die Europa League für das dortige Playoff-Duell ein großes Los gezogen: AS Roma. Die beiden Partien gegen den amtierenden UEFA Conference League-Sieger um Trainer José Mourinho finden jeweils donnerstags am 16. Februar (in Salzburg) bzw. 23. Februar 2023 (in Rom) statt. Ankickzeiten noch offen. Das hat die heute im UEFA-Hauptquartier in Nyon durchgeführte Auslosung ergeben - wir berichteten!

Der Klub aus der italienischen Hauptstadt ist aktuell Tabellensechster der Serie A und hat im vergangenen Jahr, als erster Klub, die UEFA Europa Conference League gewonnen. Roma wird von Jose Mourinho, einem der bekanntesten und erfolgreichsten Trainer weltweit, trainiert. Toptorjäger ist der 28-jährige Argentinier Paulo Dybala.

Das Hinspiel in der Red Bull Arena findet am 16. Februar 2023 statt. Das Rückspiel in der ewigen Stadt geht dann am 23. Februar 2023 über die Bühne. Die Ankickzeiten werden von der UEFA noch festgelegt. Ticketinfos zu dieser Begegnung folgen in den nächsten Tagen.