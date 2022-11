Das Kracher-Duell im UEFA-Europa League Playoff im Februar 2023 zwischen dem österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und dem italienischen Renommierklub AS Roma um den portugiesischen Coach José Maurinho wirft seine Schatten voraus. Nach der gestrigen Auslosung in Nyon in der Schweiz wurden nun auch die Anstoßzeiten fixiert, während die Roten Bullen in ihrer Presseaussendung den Ticketverkauf-Start bekannt gaben.

Mittlerweile hat die UEFA die Ankickzeiten für das Play-off der K.-o.-Runde des FC Red Bull Salzburg gegen die AS Roma in der Europa League fixiert: