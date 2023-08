Wer zieht in die UEFA Europa League ein? Die Entscheidung fällt am Donnerstag in Mostar, wo der LASK, dank des 2:1-Sieges im Play-Off-Hinspiel, mit einem knappen Vorsprung ins Duell gegen den HSK Zrinjski Mostar geht (21 Uhr, live im Ligaportal-Liveticker)

Vor heimischer Kulisse sicherten sich die Stahlstädter am vergangenen Donnerstag eine solide Ausgangsposition für das Rückspiel gegen den Rekordmeister aus Bosnien und Herzegowina. Nur vier Tage später untermauerte der LASK mit einem 2:0-Sieg gegen die Wiener Austria seine Heimstärke und fuhr den dritten Heimsieg in Serie ein. Nach fünf gespielten Runden rangieren die Athletiker mit acht Punkten auf Rang fünf in der ADMIRAL Bundesliga.

Auf der anderen Seite feierte der HSK Zrinjski Mostar in der heimischen Liga einen Start nach Maß. Zwei Siege aus zwei Spielen konnte die Mannschaft von Trainer Krunoslav Rendulic bereits einfahren. Dazu kommen noch die bisherigen sieben Qualifikationsspiele im europäischen Wettbewerb.

Die Knipser im Fokus

Zweimal Man of the Match, Doppelpacker in den letzten beiden Spielen und insgesamt schon fünf Tore in dieser Saison – so die Zwischenbilanz von LASK-Kapitän Robert Zulj. Aber auch sein Pendant auf der anderen Seite, Nemanja Bilbija, trifft verlässlich. Der Spielführer Mostars kommt in der aktuellen Saison auf acht Volltreffer.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Play-Off-Rückspiel:

„Der Sieg im Hinspiel war nur die halbe Miete. Die letzten beiden Spiele geben in der aktuellen Saisonphase natürlich Selbstvertrauen, aber es gilt am Donnerstag diese auch zu Leistungen zu bestätigen. Wir müssen erneut eine Top-Leistung abliefern, um uns für die UEFA Europa League zu qualifizieren.“

Team-News:

Es fehlen: Anselm, Pintor, Taoui, Wiesinger

Foto: Harald Dostal, www.sport-bilder.at