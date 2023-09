Mit Vizemeister SK Sturm Graz und dem Vorjahres-Dritten LASK befanden sich gleich zwei Vertreter der österreichischen ADMIRAL Bundesliga unter den 32 Klubs (u.a. FC Liverpool, Atalanta Bergamo, Ajax Amsterdam, AS Roma, Bayer Leverkusen, SC Freiburg) in den Lostöpfen bei der Auslosung für die UEFA Europa League-Gruppenphase in diesem Herbst. Dabei wurden den beiden Traditionsklubs aus der Steiermark (Topf 3) und Oberösterreich (Topf 2) soeben im Grimaldi Forum in Monaco hochinteressante Gegner zugelost. Siehe nachfolgend die 8 Gruppen inkl. SK Sturm & LASK.

Wollen im Herbst in der Europa League große Sprünge mit ihren Klubs machen: David Affengruber (r.) vom SK Sturm Graz und Robert Žulj, der mit seinem Doppelpack beim 2:1-Playoff-Hinspielsieg gegen Mostar entscheidend zum Aufstieg des LASK beigetragen hat. Die Linzer kehren damit nach einjähriger Abstinenz wieder auf die europäische Bühne zurück. Zuletzt in der Saison 2021/2022 gelang den Oberösterreichern in der damals neuen Conference League der Sprung bis in die K.O-Phase.

Finale am 22. Mai 2024 in Dublin

Die Saison 2023/2024 ist die 53. Ausgabe dieses Klubwettbewerbs, die 15. seit der Umwandlung von UEFA-Pokal in UEFA Europa League sowie die dritte seit Einführung des neuen Formats. Sie begann am 10. August 2023 und erstreckt sich bis zum Finale am 22. Mai 2024 in der Dublin Arena in der Republik Irland.

Mit einem Fassungsvermögen von über 50 000 Zuschauern ist die Dublin Arena die Heimat der Fußball-Nationalmannschaft der Republik Irland sowie des irischen Rugby-Union-Teams. Das Stadion, das 2010 eröffnet wurde, wird zum zweiten Mal Gastgeber des Endspiels der UEFA Europa League sein.

Im Lostopf befanden sich am Freitag 32 Mannschaften, 16 davon - wie der SK Sturm Graz - hatten sich automatisch qualifiziert. Hinzu kamen noch die 10 Gewinner der Play-offs - darunter der LASK - und die 6 Verlierer der Play-offs der UEFA Champions League.

DAS ergab die Auslosung für die EL-Gruppenphase:

Gruppe A: West Ham United, Olympiakos Piräus, SC Freiburg, TSC Bačka Topola.

Gruppe B: Ajax Amsterdam, Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion, AEK Athen.

Gruppe C: Glasgow Rangers, Real Betis Sevilla, Sparta Prag, Aris Limassol.

Gruppe D: FC Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon, SK Sturm Graz, Raków Częstochowa.

Gruppe E: FC Liverpool, LASK, Union Saint-Gilloise, Toulouse FC.

Gruppe F: CF Villarreal, Stade Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos.

Gruppe G: AS Roma, Slavia Prag, FC Sheriff, Servette Genf.

Gruppe H: Bayer Leverkusen, Qarabağ, Molde BK, Häcken.

Die genauen Spiel-Paarungen werden im Laufe des morgigen Samstages, den 2. September 2023, von der UEFA bekanntgegeben.

TERMINE Gruppenphase (jeweils donnerstags)

Spieltag 1: 21. September 2023

Spieltag 2: 5. Oktober 2023

Spieltag 3: 26. Oktober 2023

Spieltag 4: 9. November 2023

Spieltag 5: 30. November 2023

Spieltag 6: 14. Dezember 2023

Anzahl der Spiele: 96 (16 pro Spieltag, d.h. zwei pro Gruppe, an insgesamt 6 Spieltagen). Anstoßzeiten: 18:45 Uhr MEZ oder 21:00 Uhr MEZ

TERMINE K.O.-Phase

Play-offs der K.-o.-Runde: 15. und 22. Februar 2024

Achtelfinale: 7. und 14. März 2024

Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

Halbfinale: 2. und 9. Mai 2024

Finale: 22. Mai 2024 in Dublin

Weitere Auslosungen der Europa League 2023/24

Play-offs zur K.-o.-Runde: 18. Dezember 2023

Achtelfinale: 23. Februar 2024

Viertelfinale und Halbfinale: 15. März 2024

Zur Erinnerung: Die sogenannte Auswärtstorregel wurde abgeschafft, sollte es in einem Duell also nach 180 Minuten unentschieden stehen, gibt es eine Verlängerung, ungeachtet der Anzahl der Tore, die eine Mannschaft zu Hause oder auswärts geschossen hat.

Sollte auch in den zusätzlichen 30 Minuten keine Entscheidung gefallen sein, gibt es Elfmeterschießen.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL