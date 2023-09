Nach einjähriger Abstinenz kehrt der LASK wieder auf die europäische Fußball-Bühne zurück, passend zur seit heuer im Februar neuen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl. Spielten die Oberösterreicher vor 2 Jahren noch in der damals neugegründeten Conference League, geht es nun eine "Stufe höher" in der Europa League ran. Wo der Vorjahres-Dritte der ADMIRAL Bundesliga mit dem FC Liverpool ein Traumlos zog. Die "Reds" mit dem deutschen Kult-Trainer Jürgen Klopp gastieren zum Auftakt in Linz, das Match an der legendären Anfield Road findet am 30. November statt. Nachfolgend die Termine der UEFA für den LASK.

Die neue Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl ist bereit für erste Europa League-Nächte in der Gruppenphase im Herbst. Einen Vorgeschmack gab es ja bereits im Playoff gegen Mostar. Und nun kommt es zum Auftakt der Gruppenphase gleich zum Highlight gegen den FC Liverpool.

Auftakt gegen FC Liverpool in Linz

Der LASK spielt in Gruppe E und trifft dort auf den FC Liverpool, Union Saint-Gilloise und Toulouse FC.

Das sind die Termine des LASK (alle donnerstags)

21. September (18:45): LASK - FC Liverpool

5. Oktober (21:00): FC Toulouse - LASK

26. Oktober (21:00): Union Saint-Gilloise - LASK

9. November (18:45): LASK - Union Saint-Gilloise

30. November (21:00): FC Liverpool - LASK

14: Dezember (18:45): LASK - FC Toulouse

TERMINE K.O.-Phase

Play-offs der K.-o.-Runde: 15. und 22. Februar 2024

Achtelfinale: 7. und 14. März 2024

Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

Halbfinale: 2. und 9. Mai 2024

Finale: 22. Mai 2024 in Dublin

Weitere Auslosungen der Europa League 2023/24

Play-offs zur K.-o.-Runde: 18. Dezember 2023

Achtelfinale: 23. Februar 2024

Viertelfinale und Halbfinale: 15. März 2024

Zur Erinnerung: Die sogenannte Auswärtstorregel wurde abgeschafft, sollte es in einem Duell also nach 180 Minuten unentschieden stehen, gibt es eine Verlängerung, ungeachtet der Anzahl der Tore, die eine Mannschaft zu Hause oder auswärts geschossen hat.

Sollte auch in den zusätzlichen 30 Minuten keine Entscheidung gefallen sein, gibt es Elfmeterschießen.

