In einem mit Spannung erwarteten Duell der UEFA-Europa League-Gruppe D traf der österreichische Vizemeister SK Sturm Graz auf das portugiesische Schwergewicht Sporting Lissabon in der Merkur Arena in Graz Liebenau. Mit einem erheblichen Unterschied im Marktwert der beiden Teams – die Steirer mit 52 Mio. Euro und die Portugiesen mit stolzen 240 Mio. Euro – waren die Gastgeber zweifellos Außenseiter. Dennoch zeigten sie in der 1. Halbzeit eine beeindruckende Leistung und gingen nach einer Stunde sogar in Führung. Am Ende setzte sich die Klasse der Gäste durch und die Grazer stehen mit leeren Händen da.

In der 1. Halbzeit hielt die Grazer Defensivabteilung und zur Pause stand es 0:0

Die Partie begann mit der erwarteten Formation für die Grazer, wobei Trainer Ilzer einzig Amadou Dante überraschenderweise den Vorzug vor Nationalspieler David Schnegg gab, der auf der Ersatzbank Platz nehmen musste. Bereits in der 3. Minute gab es den ersten gefährlichen Moment des Spiels, als ein erster Kopfball der Portugiesen durch Sebastian Coates die Aufmerksamkeit auf sich zog. In der 4. Minute kam Sturm Graz zu seiner ersten Möglichkeit des Spiels, als Gazibegovic abzog, aber die Gästeabwehr klärte zur Ecke.

Die Grazer zeigten sich keineswegs eingeschüchtert und spielten aus einer massiven Abwehr immer wieder mutig nach vorne. Besonders im Fokus stand dabei Sakaria, der als Solospitze agierte, unterstützt von Böving als zweitem Zehner. Sporting Lissabon zeigte jedoch immer wieder seine Klasse und blitzte zwischendurch auf.

In der ersten halben Stunde hatten die Grazer bereits eine solide Abwehr aufgebaut, die den Portugiesen Rätsel aufgab. In der 25. Minute kam Sporting gefährlich in Richtung des Grazer Strafraums, doch Gazibegovic bewies seine Defensivqualitäten. In der 27. Minute ergab sich eine gefährliche Freistoßsituation für die Portugiesen, doch Keeper Schrepen, mit über zwei Metern Körpergröße, fing den Ball souverän.

Sturm agierte weiterhin mit einer kompakten Abwehr. Sie suchten ihre Chance im Kontern über die Flügel, während Sporting Lissabon zunehmend schneller wirkte.

Böving aus der Distanz drüber

Die 35. Minute brachte die bislang gefährlichste Szene der ersten Halbzeit, als eine Freistoß-Flanke von der linken Seite in den Grazer Strafraum geschnitten wurde. Inmitten des Chaos verpassten Paulinho und Kiteishvili den Ball, und es fehlte ein Abnehmer am langen Pfosten. Glück für Sturm in dieser unübersichtlichen Szene.

In der 39. Minute versuchte Böving sein Glück mit einem Weitschuss, der jedoch das Tor der Portugiesen knapp verfehlte. Es gab wenig Raum, wenig Zeit und nur wenige "Glanzlichter" im Spielaufbau, da sich die beiden kompakten Defensivformationen ein packendes Duell lieferten.

Die erste Halbzeit endete mit einem torlosen Unentschieden, wobei Gazibegovic nach einem Foulspiel in der 45. Minute die erste gelbe Karte des Spiels erhielt. Sporting Lissabon hatte noch einen Freistoß, den Scherpen sicher abfing.

Die zweite Halbzeit des Europa-League-Spiels zwischen Sturm Graz und Sporting Lissabon hielt alles, was sich die Fans erhofft hatten und brachte Tore, Aufregung und Wendungen- leider am Ende keine Punkte für die Grazer

Zunächst rettet Scherpen - am Ende verlieren die Grazer mit 1:2

Beide Teams kamen unverändert aus den Kabinen, und die Frage, ob die zweite Hälfte das erste Tor der Begegnung bringen würde, wurde schnell beantwortet. In der 47. Minute hatte Sporting Lissabon die erste große Chance des Spiels. Geny Catamo marschierte auf der halbrechten Seite an Amadou Dante vorbei, fand jedoch beim Abschluss nur seinen Meister im Grazer Keeper. Eine Minute später zeigte "Hexer" Scherpen seine Klasse erneut, als er einen Kopfball von Trincão ins linke Eck abwehrte.

Sporting Lissabon startete somit ambitioniert in die zweite Halbzeit und setzte die Grazer Abwehr unter Druck. Doch die Grazer fanden allmählich ihren Rhythmus und konnten die Angriffe der Portugiesen abwehren.

In der 58. Minute dann der Durchbruch für die Grazer: William Böving, auch als "Mr. Europa League" bekannt, eröffnete den Torreigen in Liebenau. Der Ausgangspunkt war ein Ballgewinn von Amadou Dante in der eigenen Spielhälfte und der Ball wurde tief in Richtung Kiteishvili gespielt. Der Georgier traf den linken Torpfosten aus der Distanz, und der Ball sprang zum dänischen Angreifer, der souverän ins lange Eck abschloss - 1:0 für Sturm Graz! Der vermeintliche Außenseiter führte in dieser Begegnung.

Sporting Lissabon reagierte mit einem Doppelwechsel, während bei den Grazern Manprit Sakaria durch den Polen Szymon Włodarczyk ersetzt wurde. Das Grazer Stadion, gefüllt mit knapp 14.000 enthusiastischen Zuschauern, verwandelte sich in ein Tollhaus, und die Heimfans sangen unermüdlich.

Mit dem Beginn der Schlussviertelstunde konnte Sporting trotz eines frühen Nackenschlags nicht die gleiche Drangperiode wie zu Beginn der zweiten Halbzeit aufbauen. Sturm Graz gewann seit dem Treffer immens an Auftrieb und wirkte beflügelt. Doch schließlich gelang Sporting Lissabon der Ausgleichstreffer dann doch. In der 75. Minute behauptete sich Ousmane Diomande am 16-Meter-Rand und setzte zum Flachschuss an. Der Ball wurde entscheidend von Coates abgefälscht und schlug im kurzen Eck ein - 1:1 stand es nun.

Die Portugiesen waren jedoch noch nicht zufrieden und schafften in der 85. Minute die Kehrtwende. Nach einem Freistoß von links in die Mitte setzte sich Ousmane Diomande am 16er durch und setzte zum Flachschuss an. Dieses Mal war Scherpen chancenlos, sah nicht perfekt aus in dieser Situation und Sporting Lissabon führte mit 2:1.

In den letzten Minuten des Spiels wechselten beide Teams mehrfach, doch am Ende behauptete Sporting Lissabon die knappe Führung und gewann mit 2:1 gegen die tapfer kämpfenden Grazer, die trotz zwischenzeitlicher Führung den Sieg nicht halten konnten.

Die Fans erlebten eine aufregende zweite Halbzeit, die geprägt war von Toren und Emotionen. Sporting Lissabon konnte die Partie in der Schlussphase drehen und sich die drei Punkte sichern, während Sturm Graz mit einer leidenschaftlichen Leistung die Anerkennung der Zuschauer gewann, aber leider keine Punkte holte.

Stefan Hierländer, Kapitän Sturm Graz: "Es ist halt bitter wenn man dieses Spiel am Ende verliert. Wir haben es mit der Führung in der Hand gehabt, es hat nicht geklappt - wir werden das morgen analysieren."

UEFA-Europa League, Gruppe D

SK Sturm Graz - Sporting CP 2:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 Böving 58., 1:1 Gyökeres 76., Diomande 85.

Graz, Stadion Graz Liebenau, Donnerstag, 21.00 Uhr,SR Dabanovic/MNE

SK Sturm Graz: Scherpen - Gazibegovic (Johnston 88.), Affengruber, Wüthrich, Dante - Gorenc-Stankovic - Hierländer (K, Fusseini 88.), Kiteishvili (Horvat 68.), Prass - Sarkaria (Wlodarcyk 63.), Böving (Teixeira 88.).

Sporting CP: Adan - Diomande, Trincaio ( Goncalves 62.), Coates (K) - Esgaio, Hjulmand (Morita 76.), Catamo (Fresneda 76.), Reis (Santos 62.) , Braganca (Edwards 76.) - Gyökeres, Braganca.

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: RiPu-Sportfotos