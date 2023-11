Mit seinem ersten Sieg und zugleich ersten Punkten in der Europa League-Saison 2023/24 leitete der LASK die zweite Hälfte der Gruppenphase ein und bläst zur Aufholjagd. Nach dem verdienten 3:0-Heimsieg über den belgischen Spitzenreiter Royale Union Saint-Gilloise, gegen den die Linzer vor zwei Wochen noch das Hinspiel mit 1:2 verloren hatten, liegen die Oberösterreicher zwar immer noch auf Rang 4 der Gruppe E, sind allerdings dran an den Gästen. Getrübt wurde der Dreier lediglich durch die überraschende Niederlage des FC Liverpool in Toulouse. Nachfolgend STATEMENTS. Siehe auch SPIELBERICHT.

Mit seinem souverän verwandelten Handelfmeter brachte der wieder mal überzeugende Sascha Horvath den LASK auf die Siegerstraße.

„Wir haben von der ersten Minute Vollgas gegeben, waren richtig in den Zweikämpfen"

Sascha Horvath (Spieler LASK):

…über die Gründe des Sieges: „Wir haben von der ersten Minute Vollgas gegeben, waren richtig in den Zweikämpfen. Wir waren richtig ekelhaft. Wir haben die hinten und die hohen Bälle richtig wegverteidigt und drei Tore gemacht.“

…über den Elfmeter: „Ich habe in der ersten Saison schon die Elfer geschossen. Normalerweise schießt den der Kapitän. Ich durfte heute den Elfmeter schießen. Das nehme ich dankend an. Hab ihn zum Glück reingehauen.“

…über das anstehende Spiel gegen den FC Liverpool: „Wir müssen bei denen was mitnehmen. Aber wir müssen auf uns schauen und unsere Leistung bringen. Jedes Spiel hat 90 Minuten und wenn etwas Gutes dabei rauskommt, nehmen wir das dankend an. Natürlich wird das ein sehr schweres Spiel, da brauchen wir nicht drüber reden. Am Sonntag ist erstmal der Derbysieg wichtig.“

…über das Ziel im Derby: „Drei Punkte. Da brodelts schon auf Derby. Wir wollen den Fans und uns einen Sieg schenken. Wir haben gerade einen guten Lauf. Wenn wir uns da voll reinhängen holen wir die drei Punkte.“

„Jetzt stellt er da eine Truppe auf und bei uns kritisiert er den Platzwart“

Thomas Sageder (Trainer LASK):

…auf die Frage, was die wichtigsten Aspekte des Spiels waren: „Ich bin sehr glücklich, dass wir wieder so eine gute Mannschaftsleistung geboten haben. Uns war bewusst, dass wir sogar noch eine bessere Mannschaftsleistung als gegen Sturm brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Die Mannschaft hat das richtig gut gemacht, sich super verteidigt. Wir haben Situationen gehabt, in denen wir zu zweit, zu dritt den Ballführenden attackiert haben. Das gefällt mir unglaublich gut. Wir haben uns viele Chancen über Ballgewinne und aus dem Spielaufbau erspielen können. Letztendlich auch die Standards heute, wo wir ein wunderbares Tor erzielt haben. Es freut mich, dass wir so eine gute Leistung geboten haben.“

…auf die Frage, was Liverpool sich erlaubt hat: „Ist mir egal eigentlich. Wird mir langsam unsympathisch. Jetzt stellt er da eine Truppe auf und bei uns kritisiert er den Platzwart. Wir haben die Möglichkeit, dass wir dort zeigen, was wir davon halten.“

…auf die Frage, ob Liverpool nach dieser Leistung Angst vor dem LASK haben sollte: „Ich vermute nicht, dass sie Angst haben und das wäre auch nicht mein Zugang wieder in den Kopf der anderen Mannschaft reinzugehen. Mir ist wichtig, dass wir bei uns bleiben uns von Spiel zu Spiel denken.“

…über die Platzierung in der Gruppe: „Wir schauen von Spiel zu Spiel und das betrifft auch den internationalen Bewerb. Ich will, dass wir gute Spiele haben und intensiv Spielen und Europa die Raiffeisen-Arena ein bisschen vorstellen, um was es hier bei uns geht. Was am Ende bei der Tabelle rauskommt, werden wir sehen.“

Wieder zuverlässiger Rückhalt: LASK-Torhüter Tobias Lawal, der ja auch vom deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in den Kader für die Länderspiele gegen Estland & Deutschland berufen wurde.

"Es ist auch eine Auszeichnung für den LASK, dass wir gute Arbeit leisten"

Tobias Lawal (Tormann LASK):

…über den Sieg: „Wir haben das erste Mal gezeigt, was wir draufhaben. Mit den drei Punkten haben wir uns belohnt und es freut mich umso mehr, dass das zu null geklappt hat.“

…über den FC Liverpool: „Wir haben unseren Job erledigt. In den letzten zwei Spielen haben wir selbst in der Hand, wo wir am Ende stehen. Wie die anderen Teams spielen, können wir nicht beeinflussen.“

…über Tabellensituation: „Ich bin nicht der große Kopfrechner und hab mir die Tabelle noch nicht angeschaut. Wir schauen auf das, was wir beeinflussen können, und dann schauen wir, wo wir stehen.“

…über seine Einberufung ins Nationalteam: „Ich habe mich richtig gefreut. Es ist auch eine Auszeichnung für den LASK, dass wir gute Arbeit leisten. Ich habe vom Teamchef und vom Torwarttrainer einen Anruf vorher bekommen und mich riesig gefreut, dass ich jetzt dabei sein darf.“

…über das Derby: „Wir wollen zeigen, dass wir in Linz die bessere Mannschaft sind und können nach dem Spiel heute mit breiter Brust da reingehen.“

Philipp Ziereis (Spieler LASK):

…über den Sieg: „Wir haben das gezeigt, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat. Wir haben sehr gutes Pressing gespielt und unsere Chancen genutzt. Über 90 Minuten haben wir ein sehr starkes Spiel gezeigt und verdient gewonnen.“

…auf die Frage, wie sehr das Liverpool-Ergebnis die Freude trübt: „Im ersten Moment freuen wir uns über unseren Sieg. Das ist, was wir in der Hand haben. Was die anderen machen muss uns egal sein.“

…über die Chance auf einen Sieg in Liverpool: „Toulouse hat bewiesen, dass man Liverpool schlagen kann. Wer weiß, in welcher Verfassung sie auflaufen. Auswärts wird das sicher eine Aufgabe für uns. Wir werden uns dem stellen und das genießen. Das haben wir uns verdient.“

"Alles ist aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben"

Robert Zulj (Spieler LASK):

…über den Sieg: „Alles ist aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Das haben wir zu hundert Prozent auf den Platz gekriegt. Das war ein sehr verdienter Sieg, Glückwunsch an die Mannschaft. Jetzt sind wir wieder zurück.“

…über die Liverpool-Niederlage in Toulouse: „Extrem bitter, wenn man das kurz das dem Spiel erfährt. Es nützt eh nichts. Wir müssen schauen, dass wir gegen Liverpool eine Top-Leistung auf den Platz kriegen. Wenn man sieht, dass Toulouse gegen sie gewonnen hat uns wir in der ersten Halbzeit gegen sie ein gutes Spiel gemacht haben dann ist es möglich. Wir wissen aber ganz genau, dass das an der Anfield-Road sehr schwer wird. Wir können jetzt nichts mehr ändern. Wir müssen das annehmen und das Beste daraus machen.“

„Ärgerlich, dass wir drei Standardtore kriegen"

Alexander Blessin (Trainer Saint-Gilloise):

…über die Niederlage seiner Mannschaft: „Ärgerlich, dass wir drei Standardtore kriegen. Wir wussten um die Fähigkeiten vom LASK, vor allem auch daheim, dass sie ein gutes Pressingverhalten haben. Wir haben es vor allem in der ersten Halbzeit wieder nicht geschafft, da rauszukommen. Da waren wir sehr pomadig und körperlich nicht unbedingt anwesend.“

Jürgen Klopp: "Meine Spieler waren nicht bereit genug"

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool):

…über die 2:3-Niederlage in Toulouse: „Wir waren nicht aggressiv genug. Toulouse hat die wichtigsten Zweikämpfe in diesem Spiel gewonnen und die Herausforderung angenommen. Meine Spieler waren nicht bereit genug. Wir haben auch böse Fehler gemacht bei den Gegentreffern. Du kannst hier trotzdem nicht drei Tore kassieren. Sie haben einfach härter gekämpft.“

…auf die Frage, ob die verlorenen Zweikämpfe die Haupterklärung sind: „Es ist Erklärung genug. Auf internationalem Level kannst du so gut spielen, wie du willst. Du gewinnst kein Spiel, wenn du die Zweikämpfe nicht annimmst. Wir haben zwar ein drittes Tor erzielt, denn für mich ist das ein auch ein Tor und kein strafbares Handspiel aus meiner Sicht. Aber trotzdem geht der Sieg des FC Toulouse durchaus in Ordnung. Sie waren richtig gut. Wir müssen das akzeptieren. Well done Toulouse! Gratulation an den Gegner. Wir müssen daraus lernen.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria