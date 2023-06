Tedesco trifft mit Belgien auf Rangnicks Österreicher

Foto: AFP/SID/UWE KRAFT

Belgiens Coach Domenico Tedesco hat Ralf Rangnick vor dem deutschen Trainerduell in der EM-Qualifikation in höchsten Tönen gelobt. "Er ist ein sehr guter Trainer", betonte Tedesco vor der Partie gegen Österreich: "Ich habe in Hoffenheim und Leipzig gearbeitet. Er ist der Vater beider Klubs. Er hat eine sehr gute Struktur in beide Vereine gebracht, hatte großartige Ergebnisse mit beiden Teams. Er ist ein großartiger Trainer."

Vielmehr als das deutsche Trainerduell mache für ihn die Partie am Samstag (20.45 Uhr/DAZN) aber ein anderer Fakt besonders: "Es ist ein sehr spezielles Spiel, weil es mein erstes Heimspiel ist. Es wird ein volles Haus, hoffentlich alle in rot. Ich kann es kaum abwarten. Es wird Zeit, zu spielen." Seine ersten beiden Spiele als Trainer der Red Devils gegen Schweden und Deutschland hatte Tedesco jeweils auswärts gewonnen.

Gegen Gruppenspitzenreiter Österreich muss er auf den im Champions-League-Finale verletzt ausgewechselten Anführer Kevin de Bruyne (Oberschenkel) von Manchester City verzichten. Inter Mailands Romelu Lukaku ist dagegen nach dem verlorenen Endspiel und den folgenden rassistischen Beleidigungen dabei. "Ich habe ihm meine komplette Unterstützung zugesichert", sagte Tedesco: "Es gibt überhaupt keine Zweifel an seiner Qualität. Er ist ein großartiger Spieler."

© 2023 SID