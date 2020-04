40 Tore und neun Assists in 33 Pflichtspielen. So lautet die unfassbare Bilanz, welche Erling Braut Haaland in der Saison 2019/20 vorzuweisen hat. Der Norweger avancierte binnen weniger Monate vom Wunderkind zum absoluten Stürmer-Star, der bei zahlreichen Weltklasse-Klubs ganz oben auf der Einkaufsliste steht.

Haaland-Martkwert stieg binnen neun Monaten um 1500 Prozent!

Und während die Marktwerte der Profikicker aufgrund der aktuellen Corona-Krise stark sinken (im Schnitt um ein Drittel), steigt jener des 19-jährigen Ex-Salzburgers weiter stark an. Wie die Kronen Zeitung vorrechnet, stieg der Markwert von Erling Braut Haaland binnen neun Monaten um unglaubliche 1500 Prozent. Aktuell liegt dieser laut transfermarkt.at bei 80 Millionen Euro.

Haaland war erst im Dezember des vergangenen Jahres zu Borussia Dortmund gewechselt. Die Borussen hatten eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 20 Millionen Euro gezogen. Wie lange der norwegische Top-Stürmer in der deutschen Bundesliga kicken wird, bleibt abzuwarten. Medienberichten zufolge soll der Weltklasse-Klub Real Madrid die Fühler nach dem 19-Jährigen ausgestreckt haben. Aber: Erling Braut Haaland hat in seinem Vertrag in Dortmund keine Ausstiegsklausel verankert.

von Ligaportal; Foto: SID