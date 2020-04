Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Freitagnachmittag bekannt gegeben, dass die Saison 2019/20 im deutschen Amateur-, Frauen- sowie Nachwuchs-Fußball über den 30. Juni hinaus verlängert werden kann, da aufgrund des grassierenden Coronavirus noch nicht abzuschätzen ist, wann die Meisterschaften fortgesetzt werden können.

DFB nimmt umfassende Änderungen in Spiel- und Jugendordnung vor

„Das bedeutet, die laufende Saison kann, sofern nötig und kein Abbruch gewollt ist, in allen Spielklassen über den 30. Juni 2020 hinaus verlängert werden und das Spieljahr 2020/2021 zu einem späteren Zeitpunkt beginnen oder notfalls sogar ganz oder teilweise entfallen“, betont Dr. Rainer Koch, 1. Vizepräsident Amateure/Regional- und Landesverbände.

Sollten die Meisterschaften bis in den Sommer verlängert werden, könne man auch die Verträge sowie Spielberechtigungen und Wechselfristen dementsprechend anpassen, heißt es.

Die beschlossenen Änderungen sind bis zum 30. Juni 2021 gültig. Mit Beginn der Saison 2021/2022 sollen wieder die vorherigen Bestimmungen in Kraft treten. „Es handelt sich um einen der weitreichendsten Eingriffe in die Spielordnung und Jugendordnung in der Geschichte des DFB“, schreibt der DFB in einer Aussendung abschließend.

Beispiel für ÖFB?

Es ist damit zu rechnen, dass der ÖFB eine ähnliche Entscheidung treffen wird. Aufgrund der Verschiebung der Europameisterschaft in den Sommer 2021 öffnet sich auch für die österreichischen Ligen ein neues Zeitfenster. Dies wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Amateurbereich treffen.

von Ligaportal, Foto: SID