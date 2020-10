Mit einem fulminanten 4:0-Sieg gegen Atletico Madrid ist der FC Bayern München gestern in die Gruppenphase der UEFA Champions League gestartet. Ärger gab es dennoch beim Titelverteidiger der Königsklasse - genauer gesagt bei Thomas Müller. Der deutsche Ex-Nationalspieler schimpfte während des Spiels auf Schiedsrichter Michael Oliver.

Thomas Müller stand unter Strom: „Wollt ihr mich verarschen?"

Was war passiert? Müller hatte in der 21. Minute an der Seitenlinie eigentlich zuerst den Ball gespielt, ehe er den zu spät kommenden Trippier leicht berührte. Schiedsrichter Oliver ließ danach einige Sekunden weiterspielen, ehe er zurückblickte, abpfiff und Müller Gelb zeigte. Das konnte der Bayern-Star nicht fassen.

„Wollt ihr mich verarschen? Was ist hier los?“, brüllte der 31-Jährige. „Wir spielen gegen Atletico Madrid, die größte Rabaukentruppe der Welt. Und ich sehe für so etwas Gelb?", fauchte Thomas Müller. Aufgrund der Geisterspiel-Atmosphäre in der Allianz-Arena war seine Schimpftirade für die TV-Zuschauer gut zu hören.

von Ligaportal, Foto: SID