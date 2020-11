Ein TV-Eklat nach dem Spitzenspiel zwischen Manchester City und Liverpool (1:1) am vergangenen Spieltag in der Premier League könnte für Roy Keane ein Nachspiel haben. Der Sky-Experte übte live im TV scharfe Kritik an Kyle Walker von Manchester City, der in diesem Spiel einen Elfmeter verursacht hatte.

Manchester City legt Beschwerde ein

Roy Keane, seines Zeichens eine Legende von City-Rivale United, nannte Walker "einen Idioten" und sagte, er wäre "ein Autounfall, der ständig solche Fehler macht und zurecht dafür bestraft wird."

Heftige Aussagen, die Manchester City so nicht stehen lassen wollte und deshalb Beschwerde beim TV-Sender einlegte. Dieser verwies bisher lediglich darauf, dass TV-Experten dafür da seien, um ihre persönliche Meinung kundzutun.

Es bleibt also spannend, wie es in dieser Causa weitergeht.

von Ligaportal, Foto: SID