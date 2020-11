Die FIFA hat am heutigen Freitag die Topfeinteilung für die WM-Qualifikation 2022 bekannt gegeben. Österreich wird bei der Auslosung, die am 7. Dezember um 18 Uhr in Zürich über die Bühne gehen wird, aus dem zweiten Lostopf gezogen. Damit kann das ÖFB-Team nicht mit Schweiz, Wales, Polen, Schweden, Ukraine, Serbien, Türkei, Slowakei und Rumänien in eine Gruppe gelost werden.

Die Topfeinteilung im Überblick

Topf 1: Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark, Deutschland, Niederlande

Topf 2: Schweiz, Wales, Polen, Schweden, Österreich, Ukraine, Serbien, Türkei, Slowakei, Rumänien

Topf 3: Russland, Ungarn, Republik Irland, Tschechische Republik, Norwegen, Nordirland, Island, Schottland, Griechenland, Finnland

Topf 4: Bosnien und Herzegowina, Slowenien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Belarus, Georgien, Luxemburg

Topf 5: Armenien, Zypern, Färöer, Aserbaidschan, Estland, Kosovo, Kasachstan, Litauen, Lettland, Andorra

Topf 6: Malta, Moldawien, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino

Die gezogenen Teams werden den Gruppen in alphabetischer Reihenfolge von Gruppe A bis Gruppe J zugeteilt (d. h., das erstgezogene Team kommt in Gruppe A, das zweitgezogene in Gruppe B usw.). Da Topf 6 nur fünf Teams enthält, werden diese auf die Position 6 der Gruppen F bis J gezogen.

Jedes Team wird zwischen März und November 2021 gegen alle Gruppengegner je ein Heim- und ein Auswärtsspiel austragen. Die zehn Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM 2022, während die zehn Gruppenzweiten zu Entscheidungsspielen antreten.

Die Entscheidungsspiele bestreiten neben den zehn Gruppenzweiten die zwei am besten rangierten Gruppensieger der Gesamttabelle der UEFA Nations League 2020/21, die sich weder direkt für die WM 2022 noch als Gruppenzweite für die Play-off-Runde qualifiziert haben. Aufgeteilt auf drei Qualifikationswege kämpfen die zwölf Teams im März 2022 in K.-o.-Spielen (jeweils nur Hinspiel) um die verbleibenden drei europäischen Startplätze für die WM in Katar.

von Ligaportal, Foto: SID