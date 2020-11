Mit tiefer Trauer und Bestürzung hat die Fußballwelt auf den Tod der argentinischen Kicker-Legende Diego Maradona reagiert. Auch Marseille-Coach Andre Villas-Boas hat seine Fassungslosigkeit über das Ableben des Weltmeisters von 1986 geäußert und sich für eine besondere Ehrung des Argentiniers stark gemacht.

Villas-Boas: Nummer 10 soll nicht mehr vergeben werden

"Ich möchte, dass die FIFA die Rückennummer 10 in allen Wettbewerben und bei allen Teams nicht mehr vergibt", schlägt der Portugiese vor. Dies sei "die beste Ehre, die wir ihm erweisen können. Er ist ein unglaublich großer Verlust für die Fußballwelt", fährt Villas-Boas fort.

Maradona war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben, der Tod des Weltmeisters von 1986 halt weltweit für Entsetzen gesorgt. In Maradonas Heimat Argentinien gilt eine dreitägige Staatstrauer, auch in Neapel trauerten zahlreiche Fans um ihr Idol.

von Ligaportal, Foto: SID