In Malta ist es am gestrigen Samstag zu einem äußerst skurrilen Vorfall gekommen. Das Zweitliga-Spiel zwischen St. Andrews und Marsa FC musste abgebrochen werden, nachdem es zu einem Stromausfall gekommen war. Der Zeitpunkt des Lichtausfalls hätte aber nicht bizarrer sein können. Dieser ereignete sich nämlich just in jenem Moment, als ein Spieler von Marsa FC einen Elfmeter geschossen hatte. Ob der Ball im Tor landete oder nicht, war nicht mehr zu sehen.

Die unglaubliche Szene im Video

Wie der maltesische Fußballverband mitteilt, wird das Spiel in Übereinstimmung mit den Wettbewerbsregeln zu einem späteren Zeitpunkt ab der 62. Minute fortgesetzt.

von Ligaportal, Foto: SID