Skandal in der UEFA Champions League: Das Gruppenspiel zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul Basaksehir musste nach einem Rassismus-Eklat abgebrochen werden. Wie im TV deutlich zu hören war, hat der vierte Offizielle einen Betreuer von Basaksehir rassistisch beleidigt. Das Spiel war mehr als zwei Stunden(!) unterbrochen. Mehrere Medien berichten, dass die Partie morgen nachgeholt werden soll.

Der Aufreger im Video

Der vierte Offizielle aus Rumänien hat den Betreuer der Türken als "Negro" bezeichnet. Die Aufregung in Paris war enorm groß. Die Gäste aus Istanbul weigerten sich, die Partie fortzusetzen. Beim genannten Betreuer handelt es sich um den ehemaligen kamerunischen Fußballspieler Pierre Webo.

23:22 Uhr: Mittlerweile hat die UEFA im TV-Insert die Spielabsage offiziell bestätigt.

23:12 Uhr: Wie ein Experte von DAZN aus Kreisen der Zeitung L’Équipe erfahren haben möchte, soll die Partie morgen um 18:55 Uhr nachgeholt werden. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es noch nicht.

23:10 Uhr: Man muss sich wirklich fragen, worauf die UEFA wartet. Es gibt noch immer kein offizielles Statement, ob die Partie abgebrochen ist, wie diese im Falle eines Abbruchs gewertet wird oder ob sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgetragen wird.

23 Uhr: TV-Bilder aus dem Kabinentrakt zeigen Spieler und Betreuer, die sich voneinander verabschieden. Ein Spielabbruch scheint besiegelt zu sein. Einige Spieler verließen das Stadion bereits in Zivilkleidung.

22:55 Uhr: Sportliche News! RB Leipzig zittert sich gegen Manchester United zu einem 3:2-Heimsieg. Damit scheinen die Deutschen in der aktuellen Blitztabelle als Tabellenerster auf. Die Frage ist jedoch, wie die UEFA in Paris vorgeht. Vielleicht hat man auch den Endstand in Leipzig abgewartet.

22:45 Uhr: Unfassbar! Das Spiel ist seit eineinhalb Stunden unterbrochen. Es gibt noch immer keine offizielle Entscheidung der UEFA...

22:40 Uhr: Auf den TV-Bildern sieht man nun einen Mitarbeiter von Paris Saint-Germain, der die Utensilien der Paris-Kicker einsammelt und wegräumt. Ein weiteres Zeichen, dass es hier wohl nicht weitergehen wird.

22:30 Uhr: Damit wir auch wieder sportliche News liefern: Im Parallelspiel führt RB Leipzig gegen Manchester United 3:0!!

22:26 Uhr: Weiterhin keine neuen Informationen aus Frankreich. Mittlerweile ist die Partie seit mehr als einer Stunde unterbrochen...

22:20 Uhr: Es tut sich nicht viel im Parc de Princes in Paris. Das Spielfeld ist weiterhin leergefegt. Eine Fortsetzung am heutigen Tag wird immer unwahrscheinlicher.

22:15 Uhr: Es sieht zurzeit nicht danach aus, als würden die Gäste aus der Türkei zurück auf den Platz kommen...

22:10 Uhr: Das Spielfeld ist weiterhin leer. Istanbul Basaksehir dürfte sich offenbar weigern, auf den Platz zurückzukehren.

22:05 Uhr: Die Spieler und Betreuer von Istanbul Basaksehir dürften sich weiterhin in der Kabine befinden. Sollten sie eine Weiterführung des Spiels verhindern, würde Paris die Partie auf dem grünen Tisch mit 3:0 gewinnen...

22:02 Uhr: Laut Sky kommt nach dem Eklat ein anderer vierter Offizieller zum Einsatz. Der Übeltäter soll ab der Fortsetzung nicht mehr an der Spielleitung teilnehmen.

22 Uhr: Die Spieler von Paris Saint-Germain machen sich bereit, um auf das Spielfeld zurückzukehren. Sie wärmen sich bereits im Kabinentrakt auf.

+++21:55 Uhr: Die neueste Information lautet, dass die Partie um 22 Uhr fortgesetzt wird+++

21:44 Uhr: Das Spielfeld ist weiterhin verwaist. Die Spieler und Betreuer beider Mannschaften befinden sich weiterhin in den Kabinen.

Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter