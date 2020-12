WM-Gastgeber Katar wird an der europäischen Qualifikation zur WM 2022 teilnehmen. Das bestätigte die UEFA am Dienstag. Die Nationalmannschaft des Gastgeberlandes der WM 2022, die von 21. November bis 18. Dezember ausgetragen wird, soll in der Gruppe A mit Europameister Portugal Matchpraxis sammeln.

Katar wird Testspiele bestreiten

Katar wird in Gruppe A gegen Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg, und Aserbaidschan spielen. Die erste Partie wird Katar am 24. März 2021 gegen Luxemburg absolvieren. Drei Tage später treffen sie auf Aserbaidschan. Das geht aus einem von der UEFA veröffentlichten Spielplan hervor.

Der Plan sei, dass Katar als Gastmannschaft in Gruppe A Freundschaftsspiele gegen jene Mannschaft absolviert, die an einem bestimmten Spieltag spielfrei hätte. Seine Heimspiele wird Katar nach UEFA-Angaben in Europa austragen. Die Spiele mit katarischer Beteiligung haben sportlich keinerlei Auswirkung auf den Ausgang der Gruppe. Überraschend ist, dass der Fußball-Zwerg in den europäischen, und nicht etwa in den asiatischen Ausscheidungsspielen antritt.

Die Qualifikation startet Ende März 2021, die weiteren Partien finden im September, Oktober und November statt. Die Sieger der insgesamt zehn Gruppen nehmen fix an der WM-Endrunde 2022 in Katar teil.