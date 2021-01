Didier Lamkel Ze vom belgischen Klub Royal Antwerpen hat mit einer außergewöhnlich kuriosen Aktion für Aufsehen gesorgt. Der Kameruner peilt einen Wechsel nach Griechenland zu Panathinaikos an und möchte diesen offenbar erzwingen. So schnappte sich der 23-Jährige kurzerhand ein Trikot von Antwerpen-Rivale RSC Anderlecht und erschien in diesem Trikot am Trainingsgelände seines Vereins.

Sitting here this morning admiring the pettiness of Royal Antwerp forward Didier Lamkel Zé showing up to training in a rival Anderlecht shirt as he tries to force a move to Panathinaikos.



Of course they didn't let him in. pic.twitter.com/cp2mnHzIs8