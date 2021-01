Das Pokal-Märchen vom FC Chorley geht weiter. Der Sechstligist (!) steht nach einem 2:0-Heimsieg gegen Derby County (2. Liga) in der 4. Runde des englischen FA-Cups. Nach dem sensationellen Erfolg gab es für den Underdog kein Halten mehr. In der Kabine stellten die Kicker dann ihr Gesangstalent unter Beweis, als sie lautstark den Welthit von Adele "Someone like you" grölten. Das Video zu diesem Auftritt geht nun viral.

Video: Sensations-Kicker singen Adele-Hit "Someone like you"

von Ligaportal, Foto: Screenshot