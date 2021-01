Der neue Klub von David Alaba steht offenbar fest: Wie die renommierte spanische Tageszeitung Marca berichtet, wechselt der ÖFB-Teamspieler nach dieser Saison zu Real Madrid. Der 28-Jährige habe sich mit den "Königlichen" auf einen Vierjahresvertrag geeinigt und bereits den Medizincheck bestanden, heißt es. Sein Verdienst pro Jahr soll elf Millionen Euro betragen.

Da Alabas Vertrag in München am 30. Juni ausläuft, kann er im Sommer ablösefrei nach Madrid wechseln. Mit einem Abgang des Österreichers dürfte sich der FC Bayern längst abgefunden haben. Oliver Kahn meinte zuletzt gegenüber der Bild-Zeitung: "So wie es aussieht, orientiert er sich um. Das müssen wir akzeptieren"

David Alaba gewann mit dem FC Bayern München zwei Mal die Champions League, neun Mal die deutsche Meisterschaft und sechs Mal den DFB-Pokal.

Am heutigen Dienstag werden sowohl Zinedine Zidane als auch Bayern-Trainer Hansi Flick im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenzen Stellung zum möglichen Transfer von David Alaba beziehen.

