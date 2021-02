In der höchsten mexikanischen Fußball-Liga ist es am Sonntag zu einer kuriosen Szene gekommen. Beim 3:2-Heimsieg von Cruz Azul gegen Toluca hat Schiedsrichter Oscar Macias ein sicher geglaubtes Tor der Heimmannschaft verhindert. Luis Romo war beim Stand von 2:0 alleine auf das Tor zugelaufen, scheiterte jedoch an der Stange. Jonathan Rodriguez wollte den Abpraller im Tor versenken, doch Referee Macias stand im Weg und verhinderte den wohl sicheren Treffer zum 3:0.

Die kuriose Szene im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot Youtube