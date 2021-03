Rene Maric, seines Zeichens Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach, hat nach dem gestrigen Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund die Fans von Borussia Mönchengladbach verärgert. Grund dafür war eine Szene, wo er nach der Niederlage mit BVB-Star Erling Haaland scherzte.

Schnell gingen die Wogen hoch, Beleidigungen im Internet ließen auch nicht lange auf sich warten. Doch: Maric und Haaland kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg.

Dennoch erklärte sich der Co-Trainer von Marco Rose via Twitter. Seine Aktion bezeichnete er als "naiv, emotional und unbedacht".

"Über 90 Minuten habe ich mir Lunge und Kehle rausgebrüllt, nachdem wir von früh bis spät das Spiel vorbereiteten. Nach Schlusspfiff stand ich am anderen Ende der Coachingzone und ein ehemaliger Spieler ist als Einziger und nach Minuten zum Trösten gekommen", schreibt Maric.

Schließlich verriet Rene Maric gar, über welche Themen man gesprochen hat: "Gesundheit, dass wir besser waren, dass wir diese Leistung häufiger und konstanter bringen wollen, Necken über seine vergebenen Torchancen und Gespräch über alte Salzburgzeiten. Ich war und bin so angefressen und traurig, dass ich nicht an irgendwelche Kameras denken konnte. Dumm", so Maric weiter.

"Ich ärgere mich über mich selbst, dass aus meiner Emotionalität (Enttäuschung, Wut) und Naivität solche Einzelstandbilder entstehen konnten; ich weiß, dass dies bei den Fans in diesem Moment negativ und eben falsch wirkt."

von Ligaportal, Foto: Screenshot