Chris Wondolowski, der größte Torschütze in der MLS-Geschichte, hätte sich den Auftakt in seine 17. MLS-Saison bestimmt anders vorgestellt: Der 38-Jährige kassierte mit seinem Klub San Jose Earthquakes im Auftaktspiel der Saison eine 1:2-Niederlage gegen Houston Dynamo. Der erfahrene Torschütze (169 Tore in 391 Spielen) hätte die Niederlage verhindern können, doch ihm unterlief ein unfassbarer Fehlschuss.

Der unfassbare Fehlschuss von Chris Wondolowski im Video

Ligaportal, Foto: Screenshot