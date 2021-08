Yusuf Demir dürfte beim FC Barcelona bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, denn niemand Geringerer als Gerard Pique überhäuft den 18-jährigen Österreicher mit Lob und vergleicht ihn sogar mit Lionel Messi: „Es gibt eine neue Generation, die die Beste ist. Wir haben Ansu (Anm. Fati), Riqui (Anm. Puig), Pedri, Eric (Anm. Garcia), Demir, der den Ball bewegt wie Messi“, sagt Pique in einer Fan-Fragerunde auf Twitch.

„Yusuf Demir hat einen sehr ähnlichen Dribbling-Stil wie Leo Messi. Er ist jung und schon jetzt auf einem großartigen Level. Ich bin sicher, dass er uns noch viel helfen wird", ist die 34-jährigen Barcelona-Legende überzeugt.

Die Leihgabe des SK Rapid konnte in der Vorbereitung überzeugen und stand in vier von fünf Testspielen in der Startaufstellung. Im Testspiel gegen den VfB Stuttgart (3:0) gelang Demir sein erster Treffer für die Katalanen.

Am vergangenen Sonntag musste Demir beim ersten Pflichtspiel der Saison gegen Real Sociedad auf der Bank Platz nehmen.

von Ligaportal, Foto: ZUMA Wire