ÖFB-Sportchef Peter Schöttel ist guter Dinge, dass der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft unter Teamchef Franco Foda die Trendwende gelingt. "Ich bin persönlich guter Dinge, dass es mit Foda weitergeht und wir mit ihm zur WM fahren", betonte der gebürtige Wiener am Montag. Am Samstag trifft Österreich in der WM-Quali auswärts auf Färöer. Am darauffolgenden Dienstag gastiert Österreich beim überlegenen Tabellenführer Dänemark.

Nach einem neuen Teamchef habe sich Schöttel zwar noch nicht umgesehen, doch der 54-Jährige weiß: "Ich gehe davon aus, dass meine Bewertung großen Einfluss haben wird, wenn ein neuer Teamchef gesucht wird. Aber aus meiner Sicht ist es noch nicht so weit, das ist für irgendwann einmal gedacht.” Zuletzt habe er "am Profil des Teamchefs weitergearbeitet und die eine oder andere Meinung eingeholt", erzählte Peter Schöttel. Er sei aber der Meinung, dass man "das Ruder herumreißen" könne. Man wisse "genau, dass der letzte Lehrgang schlecht war und nicht unseren Ansprüchen genügt" habe. "Jetzt wollen wir als Gruppe alles unternehmen, dass wir diesen Lehrgang erfolgreich bestreiten", stellt Schöttel klar. Die Kritik an Teamchef Foda kann Schöttel nicht ganz verstehen: "Der Teamchef wird für viele Dinge verantwortlich gemacht, für die er wenig kann. Franco hat Vertrag und genießt unser Vertrauen. Wir haben mit ihm unsere großen Ziele erreicht." von Ligaportal, Foto: Harald Dostal