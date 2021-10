Dramatische Szenen spielten sich gestern im Daugava Stadion in Riga ab. Die türkische Nationalmannschaft feierte in der WM-Qualifikation dank eines Treffers von Burak Yilmaz in der 99. (!) Minute einen 2:1-Auswärtssieg gegen Lettland. Der Stürmer von Salzburgs CL-Gruppengegner OSC Lille die Nerven und verwandelte den Strafstoß sicher.

Neo-Türkei-Teamchef Stefan Kuntz war nach dem Siegtreffer in der 99. Minute fix und fertig. Dem 58-jährigen Deutschen kamen sogar die Tränen.

In seinem ersten Spiel als Türkei-Coach vor drei Tagen gab es ein 1:1 gegen Norwegen.

Stefan Kuntz, Trainer der türkischen Nationalmannschaft, vergießt Freudentränen nach dem 1:2 Sieg der Türken🇹🇷. Die Türkei kann sich daher immer noch für die WM qualifizieren. #Kuntz hat sich mit diesen Emotionen sicherlich bereits bei vielen Türken „qualifiziert“. pic.twitter.com/ITRUcQ91vA — Fatih Zingal (@FatihZingal) October 11, 2021

von Ligaportal, Foto: Screenshot