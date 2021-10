Marcel Sabitzer steht erstmals in der Startelf des FC Bayern München. Der 27-Jährige darf in seinem achten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber das erste Mal von Beginn an spielen. Sabitzer wird im heutigen Auswärtsspiel gegen Benfica Lissabon wohl neben Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld auflaufen.

Dafür müssen die Münchner auf Chefcoach Julian Nagelsmann verzichten. Der 34-Jährige kann im dritten Gruppenspiel nach Angaben des deutschen Rekordmeisters wegen eines "grippalen Infekts" nicht auf der Bank sitzen, er fuhr erst gar nicht mit ins Stadion da Luz. Die Aufgaben von Nagelsmann übernehmen seine Assistenten Dino Toppmöller und Xaver Zembrod.

von Ligaportal, Foto: SID