Der 16-jährige Doppelstaatsbürger Paul Wanner, der am Mittwoch beim Championsleague-Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Salzburg und FC Bayern München (1:1) im Kader des deutschen Rekordmeister stand und für die UEFA in der Königsklasse gemeldet ist, soll für Deutschland statt für Österreich spielen. Dahingehend äußerte sich DFB-Direktor Oliver Bierhoff heute ultimativ und habe dies auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel wissen lassen.

Paul Wanner (2. v.li., daneben ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer) am Mittwoch in Salzburg beim Championsleague-Achtelfinal-Hinspiel auf der FC Bayern-Bank.

Sowohl Österreich als auch Deutschland wollen Wanner im National-Team. Der Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen wurde am 23. Dezember 2005 in Dornbirn in Vorarlberg geboren, wuchs jedoch in Baden-Württemberg auf. Der offensive Mittelfeldspieler kam mit 12 Jahren im Sommer 2018 vom Nachwuchs des FV Ravensburg in die "Talente-Schmiede" des FC Bayern München.

Paul Wanner gab heuer am 7. Jänner sein Bundesliga-Debüt beim FC Bayern im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach um Trainer Adi Hütter, ebenfalls ja in Vorarlberg geboren. Nach seiner späten Einwechslung wurde Wanner bei der 1:2-Niederlage mit 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngsten Bundesligaspieler in der Historie des Rekordmeisters. Bisher absolvierte der Linksbeiner drei Kurzeinsätze für den deutschen Rekordmeister in der Bundesliga.

Laut ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel sei man über ÖFB-Nachwuchschef Oliver Lederer im vergangenen Spätsommer auf das Mittelfeld-Juwel aufmerksam geworden. Seither sei der Deutsch-Österreicher auf dem ÖFB-Radar und ein sehr interessanter Spieler, dessen Entwicklungs-Dynamik in den vergangenen Monaten überrascht.

Oliver Bierhoff: Ein Ausnahmespieler, der Titel gewinnen will

Oliver Bierhoff betonte im Sky-Interview: "Es ist schön, wenn ein junger Spieler für Furore sorgt. Es ist viel auf ihn eingeprasselt, doch jetzt sollte wieder Ruhe einkehren." Der DFB-Direktor zu den Avancen von ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel: "Ja, ich habe mit ihm telefoniert. Er hat gesagt, ´schau her, er hat österreichische Wurzeln."

Doch Bierhoff stellt klar, dass Wanner ja schon für Deutschland gespielt habe (sieben Einsätze, zwei Tore für die DFB-U17-Auswahl) und meinte, dass der 16-jährige Doppelstaatsbürger "ein Ausnahmespieler ist, der Titel gewinnen will." Nachsatz des 53-jährigen, gebürtigen Karlsruhers: "Ohne Österreich da zu nahe zu treten, ist da bei uns die Chance größer."

