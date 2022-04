Jüngst im Europaleague-Viertelfinal-Rückspiel beim FC Barcelona ergatterten sich Fans von Eintracht Frankfurt raffiniert sensationell viele Tickets, dass im legendären Stadion Camp Nou mit 30.000 Anhängern der Südhessen das Match nahezu zum Heimspiel für die Gäste wurde. Dessen Team um Chefcoach Oliver Glasner, den gebürtigen Salzburger, und Abwehrchef Martin Hinteregger am Ende einen 3:2-Coup landete. Barca-Präsident Joan Laporta reagierte über die Fan-Invasion empört...inzwischen wollen einige Klubs zu Maßnahmen greifen, dass ihnen nicht ähnliches passiert. Doch dürfen Auswärts-Fans ausgesperrt werden?

Heimspiel im Camp Nou in Barcelona für Oliver Glasners Eintracht Frankfurt und 30.000 mitgereiste, "kreative" Fans der Südhessen.

Für das Championsleague-Halbfinal-Hinspiel des FC Liverpool gegen den FC Villarreal an der legendären Anfield Road - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - haben sich rund 3.000 Auswärts-Fans angekündigt. Laut Kurier organisiert und mitfinanziert vom Klub, können Fans des "gelben U-Boots" um 300 Euro anreisen und das erst zweite Champions-League-Halbfinale des Klubs verfolgen. 900.000 Euro soll das dem Verein wert sein.

Für das Rückspiel am 3. Mai haben - wie bereits berichtet - Spaniens Behörden ein "Risikospiel" ausgerufen und angekündigt, die Fangruppen strikt zu trennen. Spanischen Ticketbesitzern ist es strengstens verboten, die Karten weiterzuverkaufen. Liverpool-Fans, die Tickets für den neutralen Bereich im Estadio de la Cerámica besitzen, soll der Zugang verwehrt werden.

Villarreal-Präsident Fernando Roig: "Was in Barcelona passiert ist, wird uns nicht passieren." In Barcelona hatten Frankfurt-Fans die katalanische Stadt nahezu "in Beschlag", verteilten sich am Donnerstag, dem 14. April, 30.000 Eintracht-Anhänger im Camp Nou. Tourismusunternehmen, die ihre Karten gewöhnlich nicht an Katalanen veräußern, hatten an Deutsche verkauft. Dauerkartenbesitzer hatten ihre – nicht personalisierten – Tickets für das eher unattraktive Europa-League-Viertelfinale beim championsleagueverwöhnten Barça weiter verkauft.

👇𝗩𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟👇



🗓️ A la venta desde el miércoles 27

🛒 Entre 90 y 250€

🧍 Venta física / ❌ No online

📍 Taquillas La Cerámica (solo miércoles)

📍 Tiendas centro y estadio

🚫 El Villarreal CF NO venderá entradas a aficionados visitantes#UCL — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 26, 2022

Die Verantwortlichen des FC Barcelona waren hernach außer sich. Für das nächste Europaleague-Auswärtsspiel in London - Donnerstag ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - beugt Gastgeber West Ham einer "Eintracht-Fan-Invasion" vor. Der aktuell Tabellensiebte der Premierleague stellte nur das Mindestkontingent von 3.000 Tickets.

Die Briten warnten zudem die Eintracht-Anhänger - die wieder ganz in Weiß anreisen wollen (im Viertelfinale ein Affront an Barça wegen Erzrivale Real Madrid, das "weiße Ballett") – vor dem Versuch, in den neutralen Bereich zu gelangen.

"Zero Tolerance" die Warnung: West Ham kündigte an, außerhalb der Gästekurve keine Fans aus Deutschland zu tolerieren.

Foto: SID