Was für eine unglaubliche Szene in der UEFA Champions League am Dienstagabend im Celtic-Park! Als die Hausherren alles nach vorne werfen, schaltet Donezk über Mykhaylo Mudryk blitzschnell um. Im Sechzehner hat der 21-Jährige die Übersicht, legt zu Danylo Sikan quer und nimmt damit Joe Hart aus dem Spiel. Sechs Meter vor dem leeren Gehäuse schafft es der unbedrängte Stürmer aber tatsächlich, die Kugel am Pfosten vorbeizusetzen. Wie bitte kann das kein Tor sein? Das ist Champions League und nicht 2. Klasse Süd-Ost :)

