Einer dürfte dabei bei bester Stimmung & Stimme sein: Dayot Upamecano, der den Weg aus dem "Bullen-Lager" über DFB-Pokalsieger RB Leipzig und dem österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg zum deutschen Rekordmeister an die Isar fand. Zum einen wurde der Innenverteidiger am Mittwoch in Frankreichs WM-Kader nominiert, zum anderen hatte der 24-Jährige im Sommer eine kuriose Vorbereitung für seine Stimmbänder.

"Am Anfang war das schon komisch."

So arbeitete Dayot Upamecano, der von Juli 2015 bis Januar 2017 gesamt 23 Pflichtpartien für den FC Red Bull Salzburg absolvierte und im Juli 2021 von RB Leipzig zum FC Bayern wechselte, in diesem Sommer mit einem Opernsänger an seiner Stimme. So meinte der 7-fache französische Nationalspieler gegenüber der Mediengruppe Münchener Merkurz/tz: "Weil ich in der Abwehr in den Spielen viel rede, hatte ich immer Stimmbandschmerzen. Die sind nun weg."

Der Innenverteidiger weiter zum skurrilen Training: "Am Anfang war das schon komisch. Ich musste kleine Übungen machen, auch singen." Doch der "singende Franzose" mit Abstammung in Guinea-Bissau habe dabei "viel gelacht" und nach der Eingewöhnung sei das Training dann "ganz entspannt".

Der 1,86 Meter große Abwehrspieler: "Es hat sehr geholfen".

"Großer Traum geht in Erfüllung"

Neben bester Stimme ist Dayot Upamecano nun auch bester Stimmung, wurde er doch am Mittwoch von Nationaltrainer Didier Deschamps für die Winter-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) in den Kader von Titelverteidiger Frankreich nominiert. "Da geht ein großer Traum für mich in Erfüllung geht."

Fotocredit: SID