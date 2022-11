U21-Nationalteam trotz Kroatien Unentschieden ab

Das U21-Nationalteam (JG 2002) beendet das Jahr ungeschlagen. Beim Jubiläumsmatch von Teamchef Werner Gregoritsch, der sein 100. Länderspiel als Teamchef absolviert, trennen sich Österreich und Kroatien in Pula mit 1:1 (0:0).





Die erste Chance gehört auch gleich der ÖFB-Auswahl. Doch Ervin Omic trifft bei einer Direktabnahme den Ball nicht richtig (1.). Im Gegenzug klopfen auch die Gastgeber erstmals an. Aber Leo Querfeld, der das Team heute als Kapitän anführt, klärt vor dem einschussbereiten LASK-Angreifer Marin Ljubicic (2.) In der Folge gibt es lange Zeit keine Highlights, aber dem kroatischen Team ist anzumerken, dass sie auch mit Spielern des vorherigen U21-Jahrgangs antreten. Sie entscheiden die meisten Zweikämpfe für sich und kommen immer wieder gut in die Zwischenräume.



Doch mit Fortdauer des ersten Durchgangs steigert sich das ÖFB-Team. Die größte Möglichkeit vor der Pause gehört dann auch Österreich. Noah Bischof taucht plötzlich ganz allein vor dem kroatischen Tor auf, scheitert aber am Schlussmann der Gastgeber (28.). Nach dem anschließenden Corner kommt Querfeld zum Kopfball, setzt die Kugel aber über die Querlatte (29.). Die Kroaten drücken gegen Ende der ersten Halbzeit zwar noch einmal auf ein Tor, gefährlich werden sie nicht. Das ändert sich nach der Pause. Zunächst vergibt Salzburg-Stürmer Roko Simic noch eine Großchance (56.), doch kurz später gehen die Gastgeber in Führung. Außenverteidiger Jan Jureskin setzt zum Solo an und überwindet Scherf (57.).



Die ÖFB-Talente kommen nach dem Gegentreffer nicht mehr wirklich zu Chancen. Einzig ein Zimmermann-Abschluss sorgt ein wenig für Gefahr, doch sein Schuss ist zu zentral (72.).



Stimmen zum Spiel

Teamchef Werner Gregoritsch: "Es war ein Lernspiel für uns. Man hat gesehen, dass bei den Kroaten ältere Spieler mit dabei waren, weil sie cleverer waren und erwachsener in den Zweikämpfen. Aber wir können aus solchen Spielen viel mitnehmen, haben nie aufgegeben und uns am Ende mit dem Ausgleich nicht nur für ein gutes Spiel belohnt, sondern für die ganze Woche. Am Ende haben die Kroaten sieben Spieler der vorherigen U21 eingesetzt, das zeigt auch, wie ernst sie dieses Spiel gegen uns genommen haben."



Zu seinem Jubiläum: "Es war ein schönes Jubiläum für mich, weil es ein Spiel mit gegenseitigem Respekt war und trotzdem beide Teams alles für den Sieg getan haben. Aber egal ob es mein erstes oder einhundertstes Match war, wichtig ist für mich, dass ich spüre, dass in mir noch das Feuer brennt."



Leopold Querfeld: "Ich denke, dass wir es sehr gut gemacht haben. Wir haben wenig Chancen zugelassen und haben uns nichts gefallen lassen. Wir müssen natürlich noch an vielen Dingen arbeiten, aber ich denke, dass wir auf einem sehr guten Weg sind."



Torschütze Christoph Lang: "Ich habe darauf spekuliert, dass er den Ball zurückköpfen wird. Dass es sich dann so perfekt ausgeht, ist natürlich sehr schön. Es freut mich, dass ich dem Team helfen konnte, weil ich auch denke, dass wir uns das Unentschieden verdient haben. Aber noch schöner wären zwei Siege gewesen."



Freundschaftliches Länderspiel

Kroatien vs. Österreich 1:1 (0:0)

Tore: Jureskin (57.) bzw. Lang (90.+3)



Österreich: N. Polster (46. Scherf) - Koller, Querfeld (K), Baidoo (79. Estrada) - Kreiker (79. Ibertsberger), Omic (67. Braunöder), Oswald (79. Demir), Fallmann (67. Veratschnig) - Zimmermann (79. Wels), Bischof (46. Lang), Kronberger (46. M. Polster)